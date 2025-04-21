Exembajador Gazmuri por relación Boric-Lula: "Se ha ido consolidando (...) Hay una muy buena sintonía entre los dos"

En medio de la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China iniciada por Donald Trump a principios de enero, el Presidente Gabriel Boric emprendió una visita de Estado a la República Federativa de Brasil con el objetivo de estrechar relaciones comerciales con la principal economía de América Latina, liderada por Luiz Inácio Lula Da Silva.

En 2024 el intercambio con Brasil alcanzó los $12 mil 560 millones de dólares, con un crecimiento promedio anual de 2,7% desde el año 2014. Una medida clave para dinamizar las relaciones, que se tomará la agenda, es la concreción del Corredor Bioceánico Vial. Una red de carreteras de 2 mil 400 kilómetros que pretende unir los puertos del norte de Chile, pasar por Argentina, Paraguay, hasta llegar a Brasil, para facilitar el traslado de exportaciones, además de ayudar al turismo local.

Bajo ese contexto, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el exembajador de la República Federativa de Brasil durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Jaime Gazmuri, sostuvo que “las relaciones entre Brasil y Chile son particularmente estrechas y son relaciones históricas. No solo en el plano comercial, sino que también en el terreno multilateral. Tenemos muchas coincidencias para mirar el mundo y sus principales desafíos, como el cambio climático, preservación del medio ambiente, cuidado de los océanos, en materia general de derechos humanos, en comercio internacional, o sea, la cantidad de coincidencias con Brasil es muy grande”.

“Hoy día en el mundo que vivimos, con los desafíos que plantea, básicamente los cambios a nivel económico geopolítico que ha producido la irrupción de una política nueva en Estados Unidos muy agresiva de parte del presidente Trump, creo que todas las regiones del mundo se les plantea la necesidad de buscar nuevos espacios de colaboración, de integración y de presencia en una escena internacional muy compleja”, dijo.

En ese sentido, Gazmuri señaló que “Brasil puede jugar en América Latina un papel muy importante y nosotros en general tenemos muchas aproximaciones con Brasil. La esfera comercial es una, yo creo que es muy importante en el sentido de que estratégicamente tenemos, en América Latina y en América del Sur, intensificar nuestras relaciones regionales”.

“En América del Sur somos un mercado de 400 millones. Ya con América Central y México seríamos 600 millones de países de desarrollo medio. Y el comercio entre nosotros es muy débil, no más del 15% de nuestras exportaciones, como región, va a países que compartimos geografía, historia, idiomas, etcétera”, lamentó.

Relación Boric-Lula

Respecto a la evolución política del vínculo entre ambos líderes latinoamericanos, el exembajador sostuvo que “la relación se ha ido consolidando. Hubo un pequeño incidente, por así decir, no alcanzó a hacer un incidente, pero en la primera visita del Presidente Boric a Brasil hubo una cierta diferencia con Lula en la aproximación a Venezuela”.

“Y eso claro, no trascendió, pero no sé si le gustó al presidente Lula que lo criticaran en su casa, digamos, una crítica indirecta del Presidente Boric, pero tengo la impresión de que se ha ido profundizando la relación y tengo la impresión de que hoy día hay una muy buena sintonía personal entre los dos“, afirmó.

En esa línea, indicó que “un líder joven como el Presidente Boric con bastantes afinidades ideológicas con un líder experimentado como el Presidente Lula, creo que se ha producido ahí una mutua atracción personal. Ahora, claro, es la cuarta vez que el Presidente Boric está allá, pero es la primera vez que es una visita de Estado. Y eso tiene una importancia no solo simbólica, sino que de política mayor“.

Una “nueva izquierda”

Consultado por la proyección del progresismo en América Latina y la formación de una “nueva izquierda” liderada por mandatarios como Boric y Lula, Gazmuri afirmó que “en muchas partes del mundo las izquierdas estamos desafiadas porque hay una cierta ola de nuevas derechas liberales, autoritarias, populistas, como se quiera llamar, que son un fenómeno ya no local, sino que fenómeno global”.

“Esas nuevas derechas están coordinadas, se desarrollan encuentros entre ellas en todas partes del mundo y están gobernando, bueno, nada menos que Estados Unidos. Crecen electoralmente en Europa, vimos en Alemania, el partido de ultraderecha alemán llegó al 20%. (Javier) Milei se identifica en Argentina, un país tan importante como nosotros con esa tendencia, está (Nayib) Bukele en El Salvador, o sea, es una tendencia global”, relevó.

Por último, declaró que “eso lo tenemos en Chile. Kaiser es la expresión más extrema, también Kast, y eso afecta también al resto de la derecha, o sea, las palabras de Matthei de la semana pasada efectivamente no corresponden a un pensamiento democrático ni humanista, porque de alguna manera dio pie para que se justificaran crímenes contra la humanidad que son evidentes”:

Según Gazmuri, “el acercamiento entre Chile con el gobierno que tenemos y el gobierno de Brasil puede contribuir contra ese proceso“.