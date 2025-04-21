Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 14 de Mayo de 2026


Gobierno decreta tres días de duelo nacional por el fallecimiento del Papa Francisco

El Presidente Gabriel Boric "envió un mensaje a quienes profesan la fe católica y a todo el país, destacando los esfuerzos" de Jorge Mario Bergoglio "en torno a la justicia social".

El Presidente Gabriel Boric "envió un mensaje a quienes profesan la fe católica y a todo el país, destacando los esfuerzos" de Jorge Mario Bergoglio "en torno a la justicia social".

Nacional

Ante el fallecimiento del Papa Francisco, el Gobierno declaró duelo nacional por tres días a partir de este lunes 21 de abril.

A través de un comunicado de prensa comunicaron: “El Gobierno de Chile, mediante un anuncio realizado por el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, declaró duelo nacional por tres días, medida que regirá a partir de este lunes 21 de abril, tras el sensible fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, máxima autoridad de la Iglesia Católica desde 2013″.

“El Mandatario envió un mensaje a quienes profesan la fe católica y a todo el país, destacando los esfuerzos del Papa Francisco en torno a la justicia social“, expresaron.

Además, en la circular expusieron que el “Gobierno de Chile agradece y valora la visita del Papa Francisco a Chile en enero de 2018, oportunidad en la que recorrió Santiago, Temuco e Iquique”.

“En esa misma línea, se reconoce que haya acogido en Roma la conmemoración del cuadragésimo aniversario del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina”, manifestó el comunicado de Presidencia.

Así, “tras el anuncio de duelo nacional, se izará la Bandera Nacional a media asta en las sedes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; así como también en oficinas y reparticiones públicas, unidades de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile”.

Foto: Presidencia de México.

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