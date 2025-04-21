Muere Francisco, el pontífice argentino que soñaba con revolucionar la Iglesia Católica

El 13 de marzo de 2013, Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, se convirtió en el papa Francisco. El primer pontífice latinoamericano y primer papa jesuita salió al balcón de la basílica del Vaticano, rogando por un mundo más solidario. “Rezamos por todo el mundo, para que sea una gran hermandad”, fueron sus primeras palabras públicas.

El planeta descubría cuán atípico era el nuevo Obispo de Roma, hijo de italianos inmigrantes del Piemonte, hincha ferviente del club San Lorenzo y aferrado al concepto de llevar Iglesia a “las periferias”.

“El concepto era que la Iglesia Católica encerrada tenía que salir de sí misma”, explica Francesca Ambrogetti, periodista y primera biógrafa de Bergoglio. “Su habitación en el arzobispado de Buenos Aires era despojada, sencilla, humilde. Cualidades que lo acompañaron en todo su recorrido eclesiástico y humano”.

Jorge Mario Bergoglio vivió la dictadura de Videla. A partir de 1976, curas y monjas fueron víctimas de la represión. Conocidos y cercanos a Francisco fueron desaparecidos, algunos asesinados en los vuelos de la muerte. Tras su elección volvieron a surgir críticas sobre si hizo lo suficiente para proteger a los que acudieron a él.

El pontífice “ni con la familia hablaba de esto”, asegura Ambrogetti. En su autobiografía, Francisco luego explicó haber ofrecido su hospitalidad a dos curas desaparecidos.

El papa tomó el nombre de Francisco de Asís, el santo fundador de la Orden Franciscana, quien vivió observando un estricto voto de pobreza. De hecho, lo apodaron el Papa de los curas villeros por su cercanía a ese movimiento de sacerdotes comprometidos en las villas miseria de Argentina.

“Para él era importante que el sacerdote vaya a atender los sectores más necesitados”, recuerda el padre Pepe Di Paola, quien forma parte de lo que en Argentina llaman los sacerdotes de Villas y Barrios Populares, y amigo del papa. “Él mismo se hacía presente en las villas, mirando la realidad de Buenos Aires desde allá, desde los sectores más marginados y no desde su catedral”.

En más de una década de pontificado, el papa Francisco jamás visitó a su tierra natal.

Migración y corrupción

En 2013, la isla de Lampedusa fue el foco de una de las peores crisis humanitarias y migratorias, con cientas de personas atravesando el Mediterráneo en botes para alcanzar sus orillas y otras cientas falleciendo en el intento. Francisco escogió Lampedusa como primera visita pontifical. “La cultura del bienestar nos vuelve insensibles a los gritos ajenos”, dijo a su llegada.

“Bergoglio llega al papado conociendo la realidad de la migración, que existía en las villas argentinas”, apunta Ambrogetti.

Un año antes de tomar las riendas del Vaticano, se destapó el mayor escándalo de corrupción y tráfico de influencia. Esta fuga de documentos sobre su gestión financiera, conocida como Vatileaks, sacudió la Curia romana.

“Fue votado en un cónclave por una serie de cardenales de la periferia. Querían un papa con una trayectoria lejana al Vaticano, que no estuviera relacionada con los escándalo”, explica Vicenç Lozano es autor de Intrigas y poder en el Vaticano.

Francisco creó en 2014 de un Secretariado para la Economía que aplicaría medidas anticorrupción. Cerró 5.000 cuentas del Banco del Vaticano. “Se consideraba un banco que realizaba blanqueo de dinero y el Vaticano era considerado un paraíso fiscal”, asegura Lozano.

Abusos sexuales

La lucha contra la pedofilia en la Iglesia católica marcó el papado de Francisco de principio a fin. El papa puso en pie una comisión internacional de expertos, expulsó a un buen número de prelados y varias veces pidió disculpas pero sin jamás hablar de un problema sistémico y estructural, apoyando a veces a prelados encubridores.

El caso de la Iglesia de Chile fue emblemático, así como la decepción que conllevó el respaldo que Francisco otorgó al obispo Juan Barros, acusado de haber protegido al sacerdote Fernando Karadima.

A Karadima, el Vaticano lo sentenció a una vida de penitencia y oración. Francisco no lo expulsó del sacerdocio sino hasta 2018. Ese mismo año, también nombró a Juan Barros obispo, rechazando las acusaciones contra él y desatando manifestaciones en Chile.

“Respaldó por la confianza que tenía en algunas personas. Pero como sea, esta Iglesia de hoy está mucho más comprometida con la lucha contra la pedofilia”, dice Francesca Ambrogetti.

El papa “verde”

El mundo recordará a Jorge Mario Bergoglio como el papa de la ecología. Su encíclica de 2015, titulada Laudato Si, está dedicada al planeta, que el pontifice denominó “nuestra casa común”, y a su conservación.

Francisco organizó en 2019 un sínodo de la Amazonía, denunciando “el neoextractivismo y la fuerte presión por grandes intereses económicos que apuntan su avidez sobre petróleo, gas, madera, oro y monocultivos agroindustriales”.

“Al interesarse en ese tema fue absolutamente novedoso”, resalta su biógrafa. “Siempre volviendo a lo humano: dañar el medio ambiente agudiza las injusticias”. Entre periodistas, se comentaba desde el inicio de su pontificado: “Va a seguir diciendo las cosas de siempre pero Dios le regaló un megáfono”.

Esa reverberación alcanzó las nuevas generaciones, en una comunidad católica que nunca ha tenido tan pocos feligreses jóvenes. “Esa encíclica para mí fue revolucionaria, nunca había visto el tema del clima como un tema colectivo”, recuerda Susana Salguero, salvadoreña y vocera del Movimiento Laudato Si de acción climática, que reúne a miles de jóvenes entorno a la ecología. Explica que la encíclica la llevó a reconectar con su fe. “No basta con ser creyente y rezar, sino que hay que tomar acción”.

“Esto eco encontró oídos favorables y oídos desfavorables”, añade Francesca Ambrogetti, señalando las resistencias que han surgido en el ala más conservadora de la Iglesia, en especial en Estados Unidos. “Ahí hay una resistencia importante”.

Resistencias en el sector conservador

Francisco escribió en su autobiografía que imaginaba una Iglesia que “acogiera a personas homosexuales y transexuales” que buscaran a Dios. Autorizó la bendición de parejas de mismo sexo y que personas transgénero pudieran ser padrinos de bautismo, pero recordando a la vez su posición: que las cirugías de reasignación de género, el aborto y la eutanasia “violaban la dignidad humana”.

También rechazó la ordenación de mujeres diaconisas en momentos en que pedían ampliar su responsabilidad en la Iglesia.

“Dio pasos adelante pero no salió corriendo”, detalla Ambrogetti. “Hay cargos que históricamente no ocupaban mujeres” antes, como el de secretaria general del Governatorato, directora del Museo del Vaticano o prefecta del Dicasterio para la Vida Consagrada, un “ministerio” de la Curia. “Es la Iglesia que él quería”.

El balance de Francisco se debate entre facciones progresistas y conservadoras de la curia, según explica en su libro Vaticangate, el periodista español Vicenç Lozano.

“Hay mucha reticencia en los sectores más tradicionalistas”, apunta. “De cara un próximo cónclave, Francisco ha nombrado al 60% del colegio de cardenales actual. Tienen un carácter similar al del papa Francisco, a favor de las reformas y del castigo ejemplar contra los que ejercen un abuso poder – de abusos sexuales y de corrupción’, dice.

Hasta la última hora

En sus últimos tiempos como papa, desde el hospital Jorge Mario Bergoglio destituyó a un obispo acusado de abusos y se comunicó con el Padre Romanelli de la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza.

Explica que en los últimos dos años en pontífice ha intentado acelerar sus reformas ante la creciente resistencia de parte del sector conservador, que Lozano acusa de fomentar una campaña de desprestigio contra Francisco y sus seguidores en la Curia.

Jorge Mario Bergoglio ha sido criticado tanto en el bando conservador como en el ala progresista por ser autoritario y por centralizar el poder en la Curia.

Al inicio de su papado, había firmado su renuncia, prometiendo dimitir el día en que le fallaran las fuerzas, pero rápidamente dio marcha atrás a pesar de su frágil salud. Francisco ha siguió el camino de los papas anteriores a Benedicto XVI: permanecer como papa hasta su último aliento.

El domingo, pocas horas antes de su muerte, apareció en público en el Vaticano para desear una feliz Pascua a los católicos, y se reunió con el vicepresidente estadounidense, JD Vance.

El próximo cónclave sin duda servirá para confirmar si sigue válido el dicho: “los papas vienen y van, pero la Curia permanece”. Los que lo conocieron insisten en que su pontificado pasará a la historia.