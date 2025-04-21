"No basta con rendirle tributo, hay que imitarlo": el legado del Papa Francisco y los pronósticos sobre quién podría sucederlo

Diversas reacciones a nivel mundial y reflexiones sobre su legado se han producido tras la muerte del Papa Francisco. En nuestro país, el Presidente Gabriel Boric decretó duelo nacional por tres días y realizó una declaración ante los medios destacando el compromiso social del fallecido pontífice.

“El Papa Francisco fue un hombre comprometido con la justicia social, que luchó en toda su trayectoria contra las inequidades del mundo, que hizo un esfuerzo sincero por acercar la Iglesia no solo a sus fieles sino a la humanidad que más sufre. Estuvo con los pobres del mundo y tuvo permanentemente en su vista a América, América Latina, América del Sur y eso es algo que se valora”, dijo.

Este lunes, en la Catedral de Santiago, también tuvo lugar una misa en honor a la memoria de Francisco. La instancia contó con la presencia de gran parte de los candidatos presidenciales y fue presidida por el cardenal y arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí. Este último, enfatizó en que “no basta con rendirle un tributo al papa, sino que también hay que imitarlo”.

El líder de la Iglesia Católica en nuestro país recordó que Francisco “abordó temas importantes”. “Por ejemplo, el Papa incluyó en el gobierno de la Iglesia a mujeres, también una especial preocupación por la cultura, el Papa escribió un documento muy importante sobre la plena incorporación de los medios de comunicación social modernos en la tarea evangelizadora. Además, estuvo tremendamente preocupado por la inteligencia artificial y de todos los efectos que va a tener en el ámbito cultural, económico; y tremendamente preocupado por las grandes diferencias que acontecen en las personas”, detalló.

“Creo que él habló con claridad, nos pone a nosotros un proyecto de país, un proyecto de país que es construir una sociedad donde nadie sobra, poner al centro la dignidad de la persona humana, algo que tanto necesitamos”, agregó.

Un papa reformista

Requeridos sobre el legado del Papa Francisco, expertos han relevado, entre otros atributos, su preocupación por los pobres, su apertura a la comunidad LGTBQ+ y también, su especial atención por el medio ambiente.

Por su parte y en conversación con la primera edición de Radioanálisis, el doctor en Historia y experto en Iglesia Católica, Marcial Sánchez, afirmó que Francisco “fue un papa bastante rupturista”, que no solo tuvo que hacerse cargo de las denuncias por abusos sexuales en contra de sacerdotes, sino que también presidió una reforma al gobierno Iglesia y ordenó las cuentas del Vaticano, tras varios escándalos de malversación de fondos.

A su juicio, “Francisco fue un papa que estuvo no tanto tiempo como otros papas del siglo XX pero que hizo mucho y dejó mucho escrito, además. Es uno de los grandes reformadores que ha tenido la Iglesia”.

“¿Por qué reformador? Porque efectivamente planteó una reforma a la curia importante, un acuerdo que llevó a cambiar, por ejemplo, el código de derecho canónico, en lo referente a todo lo que tiene que ver con el tema de los abusos sexuales dentro de la Iglesia”, resaltó.

Sánchez además relevó que fue un líder sencillo, directo en su mensaje y que “gobernó solo”. “No tenía tantas personas alrededor de él. Era un hombre que más bien tenía asesores, pero no eran muchos”, detalló.

El rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, coincidió con Marcial Sánchez en el carácter reformador del Papa Francisco, a lo que añadió su avance “en un proceso de actualización de la Iglesia, una actualización de su forma de estar en el mundo, de dialogar con el mundo, de cambiar su propia doctrina, pero sin romper con la tradición”.

Ramis mencionó sus acciones en torno a la justicia social, el género, el medio ambiente, los cambios institucionales, la defensa de la dignidad humana y respecto a los abusos al interior de la Iglesia. Asimismo, destacó sus acciones para “atacar focos de corrupción que protegían a actores clave en esos abusos, que estaban insertos dentro de la curia romana y dentro de ciertas estructuras que podríamos llamar mafiosas en el sentido más puro del término”.

“Si uno lo ve por fuera esos cambios no son tan visibles, pero son los más radicales, son los más fuertes. Más allá de los protocolos, que muchas veces son más bien letra muerta, atacar los focos de poder incrustados en la curia vaticana que impedían esos cambios”, insistió.

¿Quién será el próximo papa?

Los expertos también se refirieron al proceso que vendrá después de los funerales de Francisco y que se vincula con el cónclave en que cardenales de todo el mundo -incluido el chileno Fernando Chomalí- elegirán al nuevo sumo pontífice.

Marcial Sánchez advirtió que aunque la mayor parte de los cardenales que participarán en el cónclave fueron designados por el Francisco, eso no significa que se optará por un papa similar. El doctor en Historia, apuntó a un ala conservadora de la Iglesia que quiere deshacer los cambios impulsados por el fallecido pontífice.

“Hay una crítica directa de que el Papa Francisco fue muy rápido en los cambios y eso muchos cardenales, comillas, no se lo quieren perdonar. Y hay otros cardenales que lo único que quieren es que esto quede status quo, es decir, que esto no siga avanzando”, estimó.

Álvaro Ramis, en cambio, fue un poco más optimista y pronosticó que “pueden haber algunas claves de continuidad”: “Es posible, no es 100% cierto, pero podría darse, un papa no europeo o europeo pero que no resida en Europa, que también podría ser una manera de poner al resto del mundo, el sur global, en el Vaticano. Eso yo creo que es viable. También, es viable que sea alguien que esté en alguna temática de frontera. Alguien que esté en medio oriente, en el sudeste asiático o en un contexto de diálogo cultural muy intenso con temas de vanguardia cultural, social, lugares donde la Iglesia Católica tiene que recuperar legitimidad y tener que entrar a disputar su presencia en el mundo. Eso es posible. Obviamente va a ser alguien distinto y va a tener otros énfasis que el Papa Francisco, pero podría darse ese tipo de continuidad”.