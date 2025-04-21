Presidente Gabriel Boric lamenta la muerte del papa Francisco

El Presidente Gabriel Boric manifestó su pesar por la muerte del papa Francisco a los 88 años.

En su cuenta X (antes Twitter), el mandatario expresó que “ha fallecido el Papa Francisco quien hizo un genuino esfuerzo por acercar la iglesia al pueblo en un mundo donde lo espiritual pareciera haber pasado a un segundo plano. Pero la justicia social es trascendencia y así lo vivió y enseñó Bergoglio. Gracias por ello”.

El Papa Francisco falleció a las 7:35 horas de este lunes 21 de abril, a la edad de 88 años, en su residencia de la Casa Santa Marta del Vaticano.

El cardenal Kevin Farrell, Camarlengo de la Cámara Apostólica, fue el encargado de anunciar en un vídeo, acompañado del secretario de Estado, Pitro Parolin, y el sustituto de la secretaria de Estado, Edgar Peña Parra, desde la Casa Santa Marta el fallecimiento del Papa Francisco.