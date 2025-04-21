Senapred declara alerta temprana preventiva en Biobío por lluvias

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta temprana preventiva para la Región del Biobío ante la llegada de un evento meteorológico previsto para mañana, martes 22. La medida busca anticipar posibles situaciones de emergencia y fortalecer el monitoreo en zonas de mayor vulnerabilidad.

De acuerdo con la información entregada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se esperan precipitaciones normales a moderadas en sectores de precordillera y cordillera de la región, con montos de agua caída que podrían alcanzar hasta 45 mm, además de una isoterma 0°C estimada en los 3.100 metros sobre el nivel del mar.

Paralelamente, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) emitió una minuta técnica que evalúa el riesgo de remociones en masa como moderado en el litoral, cordillera de la costa, precordillera y cordillera; y bajo en el valle longitudinal del Biobío.

Desde Senapred precisaron que la declaración de alerta implica “un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza”. Además, destacaron que la medida permite coordinar y activar al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres para reaccionar de forma oportuna si se presentan emergencias derivadas del sistema frontal.

La autoridad llamó a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de protección civil ante el posible aumento de riesgos en zonas expuestas.