Con proyecciones para 2025: Ministerio de Hacienda presentará informe financiero y plan de ajuste fiscal

Durante esta jornada, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, presentarán ante las comisiones del Senado y la Cámara de Diputados el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre.

Además de revisar el cierre de 2024 y las proyecciones para 2025, se expondrá la estrategia para retomar el equilibrio fiscal, estimado en -1,1% del PIB.

Aunque se espera algún ajuste en el gasto, el ministro Marcel ha señalado que no habrá un recorte de la magnitud propuesta por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

En la misma sesión, Hacienda presentará un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la metodología para calcular los ingresos tributarios, incluyendo IVA e impuestos de Primera Categoría.

Paralelamente, la Dirección de Presupuestos (Dipres) ha analizado el gasto en compras públicas realizadas por el Gobierno Central entre 2022 y 2023, centrándose en 12 convenios marco de productos estandarizados.

El estudio examinó las compras de 172 entidades gubernamentales y detectó un sobregasto de $10.615 millones, equivalente al 3,6% del total desembolsado.

Este sobrecosto se concentró en 28 instituciones, que representaron el 16,3% de la muestra y el 91,2% del sobregasto. La mayoría de los organismos optaron por los productos de menor precio, pero se identificaron casos en los que se pagó más de lo necesario por bienes y servicios.