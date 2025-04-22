"Conducta errática": las duras críticas contra Chile Vamos tras desistir de las primarias

Tras varios días de negociaciones, Chile Vamos confirmó que no realizará primarias presidenciales, lo que deja a Evelyn Matthei como la abanderada de la coalición de cara a las elecciones de 2025.

Durante los días previos, se evaluó la posibilidad de una primaria con nombres como Francisco Chahuán (ex RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Rodolfo Carter (ex-UDI). Sin embargo, la propuesta fue finalmente descartada.

El diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, justificó la decisión de ir directamente a primera vuelta: “Nuestro objetivo es llegar a primera vuelta con una candidatura competitiva que nos permita ganar la elección y obtener mayoría parlamentaria”.

“A pesar de haber evaluado distintas fórmulas de primarias, ninguna aseguraba ese objetivo (…). Una primaria sin José Antonio Kast y Johannes Kaiser no nos habría permitido vencer a la izquierda en primera vuelta”, agregó.

Desde el Partido Nacional Libertario, el diputado Cristián Labbé criticó duramente la decisión y afirmó que “orden y contraorden producen desorden”. “Chile Vamos estaba fraguando una primaria de cartón, una escenografía para mantener a Matthei en la palestra mediática durante los meses previos”, aseguró.

Labbé sostuvo que “han visto que los chilenos lo que quieren es capacidad de liderazgo y la candidatura de Matthei ha demostrado todo lo contrario”. En ese sentido, el parlamentario sugirió a Chile Vamos que “se pongan de acuerdo, se reestructuren y vean hacia dónde quieren ir”.

Confusión y desorden de Chile Vamos con su candidata @evelynmatthei habla x si solo de su incoherencia, mientras @Jou_Kaiser y @Partido_NL siempre mostraron voluntad de unidad en beneficio de Chile y de una derecha robusta y coherente. Aquí si hay gestión y liderazgo. pic.twitter.com/Z7KBY5Nw43

— Cristián Labbé M. (@Clabbem) April 21, 2025

“No es una sorpresa”

Por parte del oficialismo, la candidata presidencial del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, expresó que esta no es una sorpresa, ya que “Evelyn Matthei es candidata hace mucho tiempo ya proclamada”. “Es raro hacer esto de que se armara una primaria cuando los partidos que querían llevar candidato ya lo habían proclamado”, afirmó.

Para la abanderada oficialista, la decisión “demuestra una conducta un poco errática de parte de la derecha (…) que se ha manifestado en distintas cosas”, entre ellas, las declaraciones sobre la dictadura, “la torpeza” sobre las cámaras del Estadio Nacional y “en este tema de las primarias, en el que se ve mucha improvisación”.

Del mismo modo, el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, sostuvo que “no sorprende que no realicen primarias en la derecha”. “Nunca han confiado en la democracia y esto les restará competitividad a una candidata que se ha dado a conocer por los errores que ha cometido en los últimos días”, explayó.

El parlamentario ratificó que las primarias en el oficialismo arrojarán al futuro presidente o presidenta de Chile “para que la ciudadanía sea protagonista en esta decisión”, el país salga ganando y “podamos aislar a estos sectores que, haciendo apología al crimen, buscan dividirnos cuando el país requiere unidad“.