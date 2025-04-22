Democracia, multilateralismo y libertad comercial: los ejes del mensaje conjunto de Boric y Lula por la integración latinoamericana

El Presidente Gabriel Boric y su par de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, entregaron una declaración conjunta en el Palacio Presidencial de Planalto, sede del gobierno brasilero, en el marco de la visita de Estado encabezada por el Mandatario chileno en Brasilia, capital administrativa del país.

El tenor del discurso estuvo marcado por el contexto internacional de guerra de aranceles entre Estados Unidos y China. Ambos enviaron mensajes a líderes latinoamericanos para avanzar en la integración regional.

Como primera actividad oficial, el Jefe de Estado chileno sostuvo una reunión bilateral que se extendió más allá de lo estimado, ya que el presidente Lula habría querido tratar varias temáticas con Boric, retrasando así la agenda. De hecho, inicialmente estaba contemplado que ambos mandatarios se dieran espacio para responder dos preguntas de la prensa cada uno.

Luego de esa cita, participaron de un encuentro ampliado con representantes de ministerios como Cancillería, Defensa y Hacienda, empresas estatales y actores del mundo privado de ambos países. El resultado de estas conversaciones fue la firma de una serie de acuerdos, tratados y memorandums de entendimiento en áreas como el combate al crimen organizado transnacional, cooperación migratoria, agricultura y promoción comercial.

En el marco del discurso, Boric indicó que: “Es más relevante que nunca reafirmar nuestros vínculos y decir, aquí en América del Sur somos países amigos. Vamos a seguir trabajando juntos en la defensa de principios que nos importan: la democracia, el valor del multilateralismo y la importancia de la libertad de comercio en beneficio de nuestros pueblos”.

“Chile está en contra de una guerra comercial, de la politización arbitraria del comercio y defendemos con mucha fuerza nuestra autonomía estratégica en el mundo teniendo relaciones con diferentes países y regiones sin tener que elegir entre uno y otro. Eso es algo que también compartimos con Brasil”, declaró.

A su turno, Lula realizó una autocrítica como país en torno a la enemistad con sus vecinos de región. “Le dimos la espalda a Sudamérica por mucho tiempo”, lamentó.



Por ello, se declaró “un ciudadano obsesionado con la integración. Nosotros los presidentes de Latinoamérica deberíamos comprender que aislados somos muy débiles (…) Cuando nos ponemos a negociar con grandes potencias estamos muy vulnerables, es como adoptar acuerdos leoninos con cláusulas que solo benefician a los grandes”.



En esa línea, llamó, sin importar la perspectiva ideológica del líder de un país, crear una institucionalidad con carácter permanente -en torno a integración- que trascienda los gobiernos.

Bajo ese contexto, invitó al Presidente Boric a participar de la cumbre Brics durante julio de 2025 y también lo instó a asistir a la CELAC en China. “A través de Celso Amorim (asesor de Lula) vamos a hacer gestiones para ver si es posible que usted se reúna con Xi Jinping en China”, ofreció.

Más tarde, a las 17 horas (Chile), los Presidentes Boric y Lula participaron de la ceremonia de clausura del Foro Empresarial Chile-Brasil. Este evento, organizado conjuntamente por ambos países, la Sociedad de Fomento Fabril de Chile y la Confederación Nacional de la Industria de Brasil, buscó precisamente fortalecer lazos económicos y comerciales entre las naciones.