Desacuerdos en jurel, merluza y anchoveta: Ley de Fraccionamiento pasa a comisión mixta

Una jornada clave vivió el proyecto de Ley de Fraccionamiento en el Congreso Nacional. Luego de que el Senado votara y despachara los cambios realizados por las comisiones de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, y Hacienda, el texto fue revisado en su tercer trámite constitucional por la Cámara de Diputadas y Diputados.

El proyecto presentado por el Gobierno, derivado de la Ley de Pesca, que pretende redistribuir las cuotas de extracción entre la pesca industrial y artesanal, llegó de vuelta a la Cámara Baja con acuerdos en 19 de 22 pesquerías discutidas. En la instancia, se debía resolver el futuro de productos esenciales sin consenso, entre las que destacaban las cuotas de jurel, anchoveta y merluza común.

Con reiteradas alusiones a la Ley de Pesca vigente y su legitimidad, además de la desinformación que ha rodeado al debate, los parlamentarios aprobaron en general con 136 votos a favor y una abstención el proyecto del Ejecutivo. No obstante, se pidió votación separada de las pesquerías que llegaron sin acuerdos, mismas que fueron rechazadas en la Sala de la Corporación, por lo que el proyecto pasará a comisión mixta.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, remarcó la relevancia de la pesca para Chile y la necesidad de “distribuir los recursos marinos entre el sector artesanal y el sector industrial”. “El grueso de lo que estamos conversando ha sido aprobado con grandes acuerdos”, valoró el secretario de Estado respecto de la discusión en el Parlamento.

Entre las intervenciones de los parlamentarios, se hizo énfasis en la necesidad de mejorar las cuotas de pesca para los artesanales.

El diputado del Frente Amplio y presidente de la Comisión de Pesca y Acuicultura, Jorge Brito, cuestionó los cambios que el Senado realizó al proyecto del Ejecutivo, afirmando que: “A diferencia nuestra, que tuvimos más de 200 audiencias, en el Senado, sin participación social, tomaron una decisión que va a condenar a nuestras caletas de la zona centro-sur”.

“El Senado dilató el trámite de la Ley de Fraccionamiento hasta la única semana del año en la cuál los pescadores no pueden estar en este Congreso”, denunció el legislador oficialista, con llamado a quienes votaron a favor en primer trámite a rechazar los cambios del Senado.

En tanto, el diputado Jaime Naranjo (PS) reparó en los problemas derivados de la llamada “Ley Longueira”. “Es algo que empaña la labor del Parlamento. Porque a través de esa norma legal, la corrupción se impuso a la justicia y a la explotación racional de los recursos pesqueros de nuestro país”, apuntó.

“Creemos que perfectamente pueden coexistir la pesca industrial y la pesca artesanal, pero no en los términos que se impuso en una ley corrupta”, insistió Naranjo.

Por otro lado, el diputado y miembro de la Comisión de Pesca, Sergio Bobadilla (UDI), apuntado en su momento por presentar indicaciones copiadas de un informe de la gremial empresarial Sonapesca, afirmó que el proyecto generará un impacto negativo en la vida laboral de los pescadores.

A su juicio, se debe “estar siempre del lado de generar estabilidad laboral y no precarizar el empleo, como originalmente este proyecto pretendía”. En ese sentido, Bobadilla valoró los cambios realizados en el Senado “al eliminar la subasta, que estaba atentando contra un derecho adquirido y generaba incertidumbre”.

De esta manera, pasaron a comisión mixta los siguientes elementos: la anchoveta, la sardina española, la merluza, la subasta de jurel, además de la cuota global de la reineta anual.