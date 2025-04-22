El féretro del Papa llegará mañana a la Basílica de San Pedro

Luego del fallecimiento del Papa Francisco ocurrido ayer tras sufrir un ictus mientras se recuperaba de una neumonía bilateral, ahora comienza el proceso de despedida y la preparación para la elección de su sucesor.

Su féretro será trasladado mañana a la Basílica de San Pedro, donde los fieles podrán despedirse. En estos momentos, sus restos permanecen en la capilla de la residencia de Santa Marta. El funeral está programado para el sábado 26 de abril en la Plaza de San Pedro a las 10 de la mañana.

La fecha del cónclave aún no ha sido fijada, pero se espera que tenga lugar entre el 5 y el 10 de mayo. Durante este encuentro, 135 cardenales electores tendrán la tarea de elegir al próximo líder de la Iglesia Católica.