Diario y Radio Universidad Chile

El féretro del Papa llegará mañana a la Basílica de San Pedro

El funeral del Pontífice será el próximo sábado, a contar de las 10:00. El cónclave para definir a su sucesor sería programado entre el 5 y el 10 de mayo.

El funeral del Pontífice será el próximo sábado, a contar de las 10:00. El cónclave para definir a su sucesor sería programado entre el 5 y el 10 de mayo.

Internacional

Luego del fallecimiento del Papa Francisco ocurrido ayer tras sufrir un ictus mientras se recuperaba de una neumonía bilateral, ahora comienza el proceso de despedida y la preparación para la elección de su sucesor.

Su féretro será trasladado mañana a la Basílica de San Pedro, donde los fieles podrán despedirse. En estos momentos, sus restos permanecen en la capilla de la residencia de Santa Marta. El funeral está programado para el sábado 26 de abril en la Plaza de San Pedro a las 10 de la mañana.

La fecha del cónclave aún no ha sido fijada, pero se espera que tenga lugar entre el 5 y el 10 de mayo. Durante este encuentro, 135 cardenales electores tendrán la tarea de elegir al próximo líder de la Iglesia Católica.

Entradas relacionadas:

Claves: , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
Claudia Pascual cuestiona que exista mayor diálogo en el Senado por megarreforma: “Lo pongo en duda”
post-title
Minsal confirma recorte de 2,5% y entrega detalles de afectaciones
post-title
Sulantay (UDI) por nombramiento de Fontaine como presidente de Codelco: “Hubiera esperado alguien más cercano al área minera”
post-title
"Revelados" regresa a UChileTV con su tercera temporada

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X