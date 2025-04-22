El sentido de una radio pública en tiempos de polarización

Un medio de comunicación como éste, excepcional en un ecosistema mediático privatizado como el chileno, debe permanentemente preguntarse cuál es su rol más profundo, en la medida que las circunstancias políticas y sociales cambian con rapidez en el país y en el mundo. Estos tiempos, marcados por la polarización y la fragmentación del diálogo público, imponen que una radio pública como Radio Universidad de Chile se alce como un espacio imprescindible para el ejercicio democrático profundo. Su existencia no solo garantiza el acceso a una información libre de intereses corporativos, sino que encarna una ética del cuidado por la verdad, la diversidad de voces y el pensamiento crítico. En un panorama medial, además de privatizado, cada vez más concentrado, donde por lo tanto la lógica del mercado suele determinar qué se dice y cómo se dice, Radio Universidad de Chile resiste como una excepción luminosa: un medio cuyo propósito no es el lucro, sino la formación cívica, cultural y ética de la ciudadanía.

Desde la Universidad de Chile -la universidad pública, laica y estatal por excelencia- emerge esta voz colectiva que no impone dogmas, sino que abre preguntas. Aquí, donde “todas las verdades se tocan”, la discusión no es evitada ni silenciada, sino alentada en un espíritu de encuentro respetuoso. Frente al ruido de las trincheras digitales y los discursos de odio, Radio Universidad de Chile propone otro ritmo: el del pensamiento que se toma su tiempo, que escucha antes de responder, que busca comprender antes que vencer. En este sentido, no es solo un medio de comunicación, sino un espacio de mediación social y de reparación simbólica a quienes se sienten marginados.

La importancia de una radio como ésta no radica solo en lo que transmite, sino en lo que representa: trata denodadamente de ser un proyecto público comprometido con la verdad, la pluralidad y el diálogo como fundamentos de la vida democrática. La existencia de este medio nos invita a recordar que la democracia no es solo un sistema de gobierno, sino un modo de convivencia que necesita instituciones que la sostengan, la encarnen y la renueven constantemente. Radio Universidad de Chile, en tanto parte viva de la Universidad de Chile, es una de esas instituciones. Cuidarla, fortalecerla y escucharla es un acto de defensa activa de lo común.

Confrontar ideas respetando y sin descalificar es una práctica cotidiana, además de una forma de vivir la democracia en el actual clima de polarización. La posibilidad de disentir con respeto no solo enriquece el debate público, sino que fortalece el tejido democrático al reconocer la dignidad del otro como interlocutor válido. Radio Universidad de Chile, en coherencia con los valores de la Universidad que la acoge, encarna este principio al ofrecer un espacio donde las diferencias no se suprimen ni se caricaturizan, sino que se escuchan, se interpelan y se elaboran colectivamente. En un tiempo en que el desacuerdo suele traducirse en hostilidad, esta disposición al diálogo abierto y respetuoso se vuelve un acto profundamente transformador y pedagógico.