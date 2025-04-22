FMI estima que la economía mundial crecerá sólo 2,8% por los aranceles de Trump

La economía mundial crecerá solo 2,8% este año debido a la incertidumbre provocada por los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump y las represalias de algunos países, vaticinó este martes el Fondo Monetario Internacional.

Desde febrero Estados Unidos anunció varias andanadas de aranceles contra socios comerciales y rivales, algunos de los cuales han reaccionado con contramedidas.

Al comienzo, los mercados parecían tomárselo con calma hasta que los llamados aranceles “recíprocos” del 2 de abril hicieron temblar las bolsas. Se recuperaron algo cuando Trump anunció una pausa parcial y varias exenciones.

“La rápida escalada de las tensiones comerciales y los niveles extremadamente altos de incertidumbre política” tendrán “un impacto importante en la actividad económica global”, se lee en el informe del FMI. Precisa que esta vez es una “previsión de referencia”.

La ecuación es compleja. El FMI dice haber tomado en consideración la evolución de los aranceles hasta el 4 de abril, pero no las medidas de represalia entre Pekín y Washington.

“Entramos en un periodo en el que se está reseteando el sistema económico mundial que hemos conocido durante 80 años”, declaró a periodistas Pierre-Olivier Gourinchas, economista jefe del FMI.

Como muestra del gran impacto de las tarifas aduaneras, el Fondo destaca un dato: el comercio de bienes y servicios crecerá sólo el 1,7% este año, en vez del 3,2% previsto hace tres meses.

Con su 2,8% de crecimiento (0,5 puntos porcentuales menos de lo esperado) la economía mundial debería librarse de “la recesión”, predice no obstante Gourinchas.

Pero el golpe hiere a México. Su economía se contraerá 0,3% este año (-1,7 pp) debido al impacto de los aranceles de Estados Unidos, una ralentización de la actividad, la incertidumbre y un endurecimiento de las condiciones de financiación, explica el FMI.

La segunda economía más grande de América Latina arrastra a la baja al continente.

Para América Latina y el Caribe, el Fondo, con sede en Washington, predice que el crecimiento económico se modere al 2,0% en 2025 (-0,5 pp), antes de repuntar al 2,4% en 2026 (-0,3 pp sobre su previsión anterior).

Y el riesgo de recesión planea tanto sobre la economía mundial como sobre Estados Unidos.

En términos generales, “los aranceles actuarán como un shock de oferta en Estados Unidos, con una caída de la productividad y la producción y una subida de los precios, y como un shock de demanda en otros lugares, lastrando la producción y tirando de los precios a la baja”, detalló.

Impacto variado

No sólo queda México magullado sino las economías de los otros dos países de América del Norte, con una fuerte revisión a la baja en comparación a la de tres meses antes: Estados Unidos +1,8% este año (- 0,9 pp) y Canadá +1,4% (-0,6pp).

China, principal diana de los aranceles de Trump (+145% sobre sus productos además de los existentes antes del regreso del republicano al poder en enero) también acusará el golpe. Podría experimentar su crecimiento más débil desde 1990, con solo 4% de expansión del PIB.

Se espera que a la Eurozona le vaya mejor pero “los aranceles debilitarán una modesta recuperación económica (…) a pesar de un aumento en el gasto público” en algunos países como Alemania, explicó Gourinchas. En su opinión más gasto “en infraestructura podría ayudar a acelerar el crecimiento”.

La única excepción es España, que ha experimentado el mayor crecimiento de la zona euro en los últimos dos años. El FMI sube las previsiones para el país a 2,5% de expansión, el índice más alto entre las economías avanzadas.

Otra consecuencia de los aranceles será una probable subida de la inflación en las economías avanzadas hasta el 2,5% este año. En Estados Unidos podría mantenerse en torno al 3% este año.