Ministro Grau celebra avance de Ley de Fraccionamiento: “Hicimos un compromiso de corregir la Ley de Pesca”

Durante esta jornada, la Cámara de Diputados y Diputadas definió el futuro de la Ley de Fraccionamiento. Tras los cambios en el Senado, la Cámara Baja aprobó en general el proyecto pero rechazó artículos relacionados con determinadas pesquerías, entre las que resaltan el jurel, la merluza y la anchoveta, por lo que se remitió el texto a comisión mixta.

Tras la votación, el ministro de Economía, Nicolás Grau, valoró la “unanimidad” con la que el proyecto en general fue aprobado. Para el secretario de Estado, es relevante avanzar en acuerdos por la relevancia de la pesca para nuestro país.

Por lo anterior, resaltó que el proyecto permitirá “tener una legislación pesquera en materia de fraccionamiento, es decir como se distribuyen los recursos marinos entre sector industrial y artesanal”.

Grau fue optimista al mencionar que la Ley de Fraccionamiento que avanza en el Congreso Nacional tiene “un claro apoyo al desarrollo de la pesca artesanal”.

“Nosotros hicimos un compromiso como Gobierno, un compromiso que hizo el Presidente Boric, que íbamos a corregir la Ley de Pesca. Hoy lo estamos empezando a corregir en su aspecto fundamental, que es cómo distribuir los recursos marinos”, insistió el secretario de Estado.

“Los peces son de los chilenos y lo razonable es que se distribuyan de manera justa”, prosiguió Nicolás Grau, quién señaló que el avance de la iniciativa a la comisión mixta es una buena noticia “porque va a permitir lograr acuerdos relevantes”.

De las 22 pesquerías, si bien se aprobaron la mayoría de acuerdos del Senado, pasaron a comisión mixta la anchoveta, la sardina española, la merluza, la subasta de jurel, además de la cuota global de la reineta anual.