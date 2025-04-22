"Para los criminales más peligrosos del norte": Matthei propone construir cárcel de máxima seguridad en Copiapó

La abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, llegó hasta Copiapó, Región de Atacama, para presentar una propuesta de cárcel de alta seguridad. Infraestructura que contemplaría una capacidad máxima de 500 internos a las afueras de la ciudad, en el mismo terreno donde se construirá la prisión de El Arenal.

La iniciativa tiene el objetivo de combatir al crimen organizado, aislando a los jefes de las bandas y despojándolos de su poder económico. El recinto penitenciario estaría enfocado en una segmentación carcelaria efectiva, mediante un régimen penitenciario con un grupo nuevo de gendarmes de élite, inspirado en modelos internacionales como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador y el régimen denominado 41 Bis en Italia.

La cárcel se ubicaría en el mismo terreno donde se construirá la prisión de El Arenal, a 43 km de la ciudad de Copiapó. El centro penitenciario en proceso de construcción, tiene capacidad para 2 mil 160 presos y se espera que esté lista para 2031.

Desde Copiapó lo digo fuerte y claro: mi compromiso es recuperar el control de nuestras cárceles y quitarle poder a las bandas criminales. No voy a permitir que perdamos Chile. Por eso, propongo la construcción en 3 años de una cárcel de alta seguridad aislada en el desierto que… pic.twitter.com/3Cm62nEnNx — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) April 22, 2025

La propuesta forma parte del Plan Integral Penitenciario de la exalcaldesa de Providencia, que considera la construcción de cinco cárceles, la creación de 32 mil nuevas plazas en las prisiones y la expulsión de 3 mil reos extranjeros.

“Chile enfrenta una crisis penitenciaria marcada por el hacinamiento, la falta de infraestructura moderna y la creciente gobernanza criminal al interior de los penales. La lentitud en la ejecución de proyectos y la excesiva tramitación administrativa han contribuido directamente al agravamiento del problema”, manifestó Matthei.

De acuerdo a la abanderada de Chile Vamos, “la idea es que sean los criminales más peligrosos de la parte norte que estén acá, totalmente aislados, prácticamente sin visitas, con los gendarmes con su identidad protegida, gendarmes de élite. Gendarmes que se van a tener que someter a test de pelo cada cierto tiempo, también al test de polígrafo, que van a ganar más, pero no van a tener derecho al sindicato”.

Asimismo, Matthei aseveró que la construcción de esta nueva cárcel busca que “todo el mundo sepa que realmente vamos a ser muy duros, muy drásticos, muy radicales en lo que es la lucha contra el crimen organizado y contra la delincuencia”.