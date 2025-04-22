Subsecretaria Andrea Albagli: "La oportunidad de la vacunación es ahora"

La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, aseguró que desde el Minsal hacen, “hasta la fecha, un muy buen balance de lo que ha sido la campaña de vacunación”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Albagli destacó el hecho de que la campaña de vacunación contra la influenza haya empezado el 1 de marzo. A su juicio, eso es lo que ha marcado la diferencia: “Históricamente partía como la tercera semana de marzo y este año lo adelantamos dos semanas, porque podíamos anticipar que se iban a adelantar, otra vez, como ha pasado en otros inviernos, la circulación viral. Eso nos ha permitido tener un avance mucho más rápido de lo que tuvimos el año pasado. A esta fecha tenemos un 53% de cobertura en todos los grupos objetivo y el año pasado, en esta misma fecha, teníamos una cobertura de un 38%”.

“Es un avance más rápido, ese era nuestro objetivo y es por eso que hacemos un buen balance. Ahora, siempre queremos más, nuestra meta es llegar al 85% y seguimos trabajando para eso”, dijo.

Respecto al estado actual de la circulación viral, la subsecretaria indicó que “este invierno está ocurriendo lo mismo que pasó el año pasado, que cerca de la semana epidemiológica, 10, 11, aproximadamente, empezó a subir la influenza y empezó a bajar el COVID-19”.

“El COVID-19 ha disminuido mucho su circulación y la influenza ya está en segundo lugar, después del rinovirus, con un crecimiento exponencial. Las últimas semanas ha estado aumentando muy rápidamente la circulación de influenza y va a seguir aumentando estas próximas semanas hasta que llegue el peak, que nosotros anticipamos que va a ser aproximadamente en la mitad de mayo. La oportunidad de la vacunación es ahora”, recalcó.

Por otra parte, consultada sobre el movimiento anti vacunas y a sus posibles efectos en la reparación de enfermedades, Albagli afirmó que al menos en nuestro país, “tenemos una cultura que está alineada con la vacunación y cuando uno hace un llamado a las campañas de vacunación, hay una alta concurrencia con altas coberturas”.

“Cuando yo digo que hay un 53% de la población objetivo que ya está vacunada contra la influenza, eso son cinco millones 300 mil personas en dos meses. Es algo bien sorprendente y algo de lo que tenemos que estar agradecidos y orgullosos como país”, reflexionó.

De todas maneras, la subsecretaria reconoció que es “preocupante cuando se escuchan y crecen discursos anti vacuna porque de alguna manera podría poner esto en riesgo, que es lo que ha ocurrido en Estados Unidos”.

“Hemos visto un brote muy importante en cantidad de casos de sarampión, con dos niños fallecidos por sarampión. Una enfermedad erradicada gracias a la vacunación y , este es el recordatorio, que en la medida que disminuye la cobertura de vacunación, pueden resurgir enfermedades eliminadas o erradicadas”, remarcó. Así, relevó la importancia de continuar todos los esfuerzo en esa materia.