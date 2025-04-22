Trabajo territorial y definiciones programáticas: las opciones de Matthei tras la decisión de no ir a primarias

Luego de varios días en los que se sembró la posibilidad de unas primarias presidenciales de Chile Vamos, este lunes el bloque conformado por la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, anunció que finalmente, su candidata, Evelyn Matthei, irá directo a la primera vuelta.

La decisión de inmediato generó críticas, tanto desde el oficialismo, como de la extrema derecha. Este martes, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, fue parte de un punto de prensa en conjunto con el presidente del partido, Arturo Squella, y en un principio no quisieron comentar lo sucedido en Chile Vamos, pero luego acusaron a la coalición de ser poco coherente y de mostrar signos de poca gobernabilidad.

Adempas, Squella aseguró que “desde el primer momento” le dijeron a Chile Vamos que no participarían en primarias con la derecha tradicional: “Ellos lo tenían suficientemente claro”.

“Lo hablamos hace bastante tiempo y siguieron adelante con una suerte de estrategia. Y esa estrategia, a mi juicio, terminó por generarles una suerte de tiro por la culata. Hoy día se les da un poco vuelta lo que más han destacado como supuesto atributo que tienen esos partidos de centro derecha. Hablaban de la gobernabilidad, hablaban de la experiencia y lo que vemos acá es un festival de improvisaciones, incluso llamando a primarias a un comentarista de radio”, señaló el timonel de la tienda, en referencia a la supuesta invitación de Matthei al locutor de Radio Agricultura, Checho Hirane.

Desde Chile Vamos, en tanto, han continuado los emplazamientos a Republicanos y al Partido Nacional Libertario por no sumarse a unas primarias de toda la oposición. Al mismo tiempo, han defendido la opción de ir directo a primera vuelta, bajo las actuales circunstancias.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el abogado, exintendente y militante de la UDI, Pablo Toloza, argumentó que no tenía sentido que Evelyn Matthei participara en unas primarias donde claramente iba a ser la ganadora.

A su juicio, “las primarias son un método que se estableció para elegir a un candidato, pero cuando esa primaria tú sabes perfectamente quién es el candidato que va a ganar y estás sumando a personas solo para hacer una primaria, pierde todo el objetivo”.

“Esa primaria hubiese funcionado si tenías a (Jahannes) Kaiser, (José Antonio) Kast y a la Ximena Rincón, si lograbas tener una primaria en la oposición”, comentó.

¿Eran necesarias las primarias?

Radio y Diario Universidad de Chile conversó con dos analistas políticos que coincidieron en que a la candidatura de Matthei, más que unas primarias, le hace falta discurso claro.

El académico de la Universidad de Santiago, Marcelo Mella, fue especialmente crítico con los vaivenes de Chile Vamos e incluso calificó de “bochornoso” el intento de armar unas primarias con Rodolfo Carter, Francisco Chahuán y Luciano Cruz Coke.

En esa misma línea, Mella sugirió tomar una estrategia distinta, sobre todo teniendo en cuenta que a pesar de las múltiples polémicas y el ascenso de las figuras de Kast y Kaiser, Evelyn Matthei sigue liderando en las encuestas. “Uno podría preguntarse qué tan razonable resulta este nivel de ansiedad dentro de los equipos que apoyan la candidatura de Matthei, considerando que los tres primeros lugares en las encuestas en mención espontánea para las presidenciales corresponden a candidatos de la derecha”, mencionó.

“La candidata estaba impulsando unas primarias a todo evento por el temor a desaparecer de la discusión pública. Pero a mí me parece que es perfectamente consistente tener un mes y medio, o dos meses, en donde se dedique al trabajo territorial, recorra el país y al mismo tiempo tenga mensajes que sean un poquito más consistentes, que sumen en lugar de mostrar esta trayectoria tan errática que ha tenido hasta el momento”, opinó.

Por su parte, la integrante de Red de Politólogas, Pamelo Poo, reconoció que no participar de unas primarias “significa que la pista se le coloca más dura”, pero también enfatizó que lo que debe definir Matthei ahora es “a quién le va a hablar”.

“Si le va a hablar, digamos, a la extrema derecha o se acerca al centro con las distintas medidas que ella va a impulsar. Ahora, lo tiene complejo debido a las últimas declaraciones que dio en relación a (Augusto) Pinochet y a la dictadura. En las cuales justificó, o se le salió, este tema de que era inevitable llegar al punto del quiebre constitucional, cuestión que, obviamente, la aleja del centro político”, estimó.

A lo anterior, la cientista política agregó la necesidad de “no solamente hablar desde la contingencia política, que es la estrategia que ha estado utilizando hace más de un año”. “¿Acá cuáles van a ser las medidas? Un programa político es el que la podría diferenciar y eso significa, en estos momentos, prepararlo para poder darlo a conocer y ver cuáles son las medidas que va a tomar. Uno no puede estar solo votando por la contingencia, ahora que hay que meterse en el fondo, ¿cuál es su propuesta para ser presidenta de Chile?”, cerró.