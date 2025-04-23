Boric destaca al Corredor Bioceánico Vial como ejemplo de integración regional y descentralización

En su segunda jornada de visita de Estado a Brasilia, el Presidente Gabriel Boric participó junto a delegaciones de Chile y Brasil de la inauguración de una mesa redonda buscando explorar en mayor profundidad las oportunidades de negocios para ambos países, asociadas al Corredor Bioceánico Vial.

El proyecte consiste en una red de carreteras de 2 mil 400 kilómetros que pretende unir los puertos del norte de Chile (Antofagasta, Iquique y Mejillones), pasando por Argentina, Paraguay, hasta llegar a Brasil, conectando así el océano Atlántico con el Pacífico. Todo para facilitar el traslado de exportaciones. Se estima reducir en 12 días los tiempos de transporte.

Cabe destacar que la iniciativa surgió en 2015, con la Declaración de Asunción, donde los cuatro países involucrados manifestaron su compromiso.

El Presidente Boric señaló que el proyecto es el mejor ejemplo de integración regional y descentralización. “Va a beneficiar a mucha gente si lo hacemos bien”, sostuvo. En esa línea, llamó a trabajar en generar las condiciones para el resguardo de la población y de quienes transiten estas carreteras, considerando que el crimen organizado ya es un fenómeno transnacional.

El Corredor Bioceánico Vial será un símbolo de lo que Sudamérica puede lograr cuando se une. Hoy junto al ministro @Nico_Grau inauguramos en Brasilia una mesa redonda para explorar oportunidades de inversión de esta ruta comercial, que unirá al Pacífico y el Atlántico a través de… pic.twitter.com/SwAwJl1gGF — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) April 23, 2025

”El caso del Tren de Aragua quizás es el más conocido en el último tiempo en América Latina, por lo menos en el sector del Pacífico. Esto le preocupa mucho a nuestra gente. Por lo tanto, abrir nuevas rutas tiene que venir de la mano con otorgarle seguridad a quienes transiten en éstas, a todos los camiones hay que entregarle seguridad y condiciones dignas, de descanso, comida, reparación. Y, por cierto, de seguridad para la gente, ya sea escáners, policías”, señaló.

Por su parte, el gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, pidió avanzar en la homologación aduanera para generar una coordinación entre países y se haga efectivo el ahorro de tiempo.

“Si queremos ahorrar ese tercio de tiempo y si queremos bajar los costos de movilizar los contenedores, no podemos estar esperando en las aduanas, cinco, seis o siete días”, afirmó.

En representación del gobierno de Brasil fue parte parte de esta mesa, la ministra de Planeamiento, Simone Tebet, quien destacó la posibilidad de obtener productos chilenos, como el salmón, a un menor precio.

Por la tarde, el Mandatario sostuvo reuniones protocolares con los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados brasileños, Davi Alcolumbre y Hugo Motta respectivamente, y el presidente del Supremo Tribunal Federal, el ministro Luis Roberto Barroso.