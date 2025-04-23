“Contener el crecimiento del gasto”: Hacienda anuncia medidas de ajuste y mantiene proyección de crecimiento del PIB en 2,5%

Con expectativas respecto de estrechez en el gasto fiscal, el Ministerio de Hacienda expuso ante las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara Baja el Informe de Finanzas Públicas. El documento no solo permitió revisar las cifras de cierre del 2024 y proyectar este 2025, sino que también se presentó la fórmula del Ejecutivo para retomar la convergencia hacia el balance fiscal estructural, fijado este año en -1,1% del PIB.

Cabe mencionar que en la previa, el Fondo Monetario Internacional (FMI) corrigió a la baja el PIB de Chile para este año, ubicándolo en un 2%. No obstante, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, mantuvo la proyección de crecimiento económico en torno al 2,5%. El informe también postula que la inflación promedio anual se ubicará en torno al 4,4% y que el precio promedio del cobre estará en 4,26 dólares por libra.

En su exposición, el titular de la cartera comenzó valorando cómo el Gobierno del Presidente Gabriel Boric “fortaleció significativamente la regla de política fiscal, así como la transparencia de las finanzas públicas”.

El secretario de Estado presentó también el informe que realizó el Fondo Monetario Internacional, que identificó que en la proyección de ingresos fiscales en Chile, si bien la tributación a las rentas corporativas tiene una participación más alta en recaudación total, a la vez tiene mayor volatilidad que otros países.

Sobre lo anterior, en los últimos años, Marcel remarcó que “no es exclusivo de Chile” y que el FMI identificó el mismo problema de desviaciones en las proyecciones en países como Francia y Canadá tras la pandemia. A su vez, el análisis de la institución financiera contiene 13 recomendaciones para mejorar las proyecciones de ingresos fiscales en Chile y hacer frente al incumplimiento de la meta presupuestaria en 2024, algunas focalizadas específicamente en el Impuesto a la Renta.

De estos consejos, el ministro informó que, por medio de la Dirección de Presupuesto, ya se están implementando cuatro acciones: el uso de microdatos para la revisión de cambios al sistema tributario, el uso de microdatos para proyectar la recaudación asociada a la minería privada, nuevos modelos de series de tiempo para los ingresos tributarios no mineros y aumentar la coordinación con el Servicio de Impuestos Internos.

Respecto de las críticas por supuestos errores de cálculos de la Digpres en materias de gestión de finanzas públicas, el ministro Marcel dijo que “el informe del FMI, cuando se refiere a diferencias en las proyecciones, usa conceptos de diferencia, desviaciones, no de errores”.

“Porque el FMI entiende, como puede entender cualquier persona con sentido común, que cuando se proyectan ingresos fiscales con más de un año y medio de anticipación, las diferencias no necesariamente corresponden a un error”, advirtió, agregando también que “las proyecciones a largo plazo son inciertas, y tenemos que mejorar lo más posible nuestras metodologías para estimarlo, pero van a seguir siendo estimaciones”.

Cifras, proyecciones y ajustes

Acerca de los datos del Informe de Finanzas Públicas, el jefe de la billetera fiscal partió resaltando el mayor ajuste en la deuda pública, la que se redujo de 42,3% a 41,7% del Producto Interno Bruto. Por ello, afirmó que “probablemente al cierre del período de esta administración, vamos a haber generado un aumento de la deuda pública considerablemente menor que las tres administraciones anteriores”.

Aclarando que el informe no tiene en estimación el impacto de las medidas arancelarias anunciadas por Estados Unidos, debido a ser un escenario aún en evaluación, Marcel enfatizó en separar del análisis la “guerra comercial” respecto de las proyecciones fiscales para el 2025.

Tomando en consideración la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal, y aplicando las medidas correctivas recomendadas por el FMI, la proyección de ingresos efectivos del Gobierno Central para este 2025 es de 75 billones 797 mil 937 millones de pesos.

Sobre el ajuste fiscal del sector público, en cuánto al gasto, la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, detalló que la presente administración ha mantenido un gasto público constante, implicando esto un “significativo esfuerzo en materia de reasignaciones y dividendos de eficiencia” a la hora de elaborar el presupuesto.

En su exposición, aclaró que, entre las razones que explican el limitado espacio de ajuste del gasto por vía administrativa, está que tres ministerios concentran el 64% del presupuesto: Salud, Educación, y Trabajo y Previsión Social. Esto seguido de las instituciones de orden y administración de justicia.

Sobre la convergencia fiscal sostenible en el tiempo, aplicando las acciones correctivas, entre las que resaltan medidas administrativas, la Digpres determinó que la meta en 2025 será de -1,6% del PIB y que la meta de -1,1% del PIB se postergó para 2026. La proyección al respecto es que se logre el equilibrio estructural para 2029.

Dichas acciones correctivas para el 2025 tendrán un monto cercano a los US$1.990 millones, representando en su conjunto un 0,58% del PIB. Entre las medidas administrativas se contemplan ajustes específicos, revisiones de gastos y aumentos de tarifas de servicios operacionales públicos.

Javiera Martínez afirmó que el Gobierno ha “estabilizado el gasto y desacelerado el crecimiento de la deuda”. “Nuestra propuesta consideró la integralidad del sistema, proyectos que generan más espacio fiscal, porque acá no hay una bala de plata para retomar esta trayectoria sostenible. Dado el acotado margen de reducción de gasto administrativo, estamos impulsando medidas legislativas para mejorar la eficiencia y contener el crecimiento del gasto en el mediano plazo”, sostuvo.

Para el ministro Marcel, estas medidas permitirán que la próxima administración tenga un espacio fiscal más amplio para implementar su programa de gobierno.

Asimismo, aclaró que la estrategia para mejorar el crecimiento económico de este año debe estar enfocado en la inversión, a diferencia del 2024 que tuvo a las exportaciones como claves para el crecimiento. “Para ir teniendo un año 2025 más resiliente, también para ir mejorando nuestra capacidad de crecimiento a más largo plazo”, sostuvo.