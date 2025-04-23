En materia de incendios hay una tarea pendiente

Desde hace unos 3 años, en diversas columnas de opinión, por solicitudes de unos cuantos expertos, estamos denunciando la falta de seguridad contra incendios, razón por la cual, a propósito del reciente oficio N° E61344/2025 de la Contraloría General de la República, que responde nuestra consulta, el ente fiscalizador le solicita al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) que nos respondiera, recordando que el primero en interesarse en solucionar esta grave falencia fue Jorge Abbott, cuando desempeñaba el cargo de Fiscal Nacional, pero la maraña burocrática no ha permitido a la fecha solucionar el impasse.

El ministro Carlos Montes, cuando asumió su importante cargo, reconoció que estaba pendiente la actualización de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) en esta materia, la cual en el año 2017 fue consultada públicamente y resuelta el mismo año: la presidenta Michelle Bachelet la puso en trámite como urgente en febrero de 2018, pero por motivos inexplicables, el gobierno de Sebastián Piñera la detuvo para “revisarla” (sic).

Así las cosas, el MINVU la lleva nuevamente a consulta pública el año 2021, estimándose que en el mismo año entraría a operar, pero por estas cosas curiosas que suceden en nuestro país, recién en noviembre de 2024 se conoció la respuesta, lo que llama la atención, la poca diligencia en resolver un tema de vital importancia para el país y más aún para el Cuerpo de Bomberos. Sabemos que nuestras autoridades públicas están agobiadas de cosas que hacer, pero el Gobierno no puede dejar botados los asuntos urgentes, priorizando los antojadizos, es decir, aquellos que les permiten a sus ministros aparecer en las pantallas de televisión.