Evelyn Matthei nombra a Diego Paulsen como jefe de su campaña presidencial

La abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, designó al exparlamentario y otrora presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Diego Paulsen, como su jefe de campaña, figura conocida como “generalísimo”, de cara a los comicios presidenciales de noviembre.

La decisión se produce tras una serie de controversias generadas por declaraciones de la propia Matthei, que generaron tensiones incluso al interior de Chile Vamos. Fuentes cercanas a la candidata confirmaron a 24 Horas que Paulsen asumirá el liderazgo de la campaña, en un momento clave que requiere el fortalecimiento de su equipo.

Entre las polémicas protagonizadas por la exalcadesa de Providencia destacan sus dichos acerca de la dictadura civil-militar, las cámaras del Estadio Nacional y sus cuestionamientos al acuerdo Codelco-SQM.

¿Quién es Diego Paulsen?

El nombrado jefe de campaña de Matthei, Diego Paulsen, es oriundo de Temuco y tiene 37 años, estudió Derecho en la Universidad Adolfo Ibáñez y es diplomado en Derecho y Gestión Parlamentaria por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Paulsen es militante de Renovación Nacional (RN) y cuenta con una vasta trayectoria política. Fue diputado por dos períodos consecutivos (2014-2018 y 2018-2022) y presidió la Cámara de Diputadas y Diputados entre 2020 y 2022.