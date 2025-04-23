Jorge Correa Sutil y dichos de Matthei sobre la dictadura: "Refleja un error intelectual y vital muy grave"

A una semana de que Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, emitiera declaraciones sobre el Golpe de Estado y los crímenes cometidos durante la dictadura civil-militar, continúan las repercusiones desde el mundo político.

En entrevista con la primera edición de Radioanálisis, el abogado constitucionalista y exsubsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, criticó duramente las afirmaciones de Matthei. A su juicio, la abanderada de Chile Vamos hizo dos aseveraciones que merecen un análisis distinto: “que el golpe fue inevitable y que las muertes fueron inevitables”.

Según el jurista, esta última afirmación es particularmente preocupante, ya que “da la impresión de que vuelves sobre una teoría que creía que el país había abandonado por ahí por los años 90“.

Bajo esa misma línea, refutó la idea de que las muertes “fueron inevitables”, citando la Comisión Rettig, que pudo afirmar que el orden público estaba controlado en todo el país el mismo día del golpe. De acuerdo con Correa, promover esa visión es “intentar explicar lo inexplicable y justificar lo injustificable“.

“Si bien ella no dice que fueron justificados, cuando se ocupa el vocablo inevitable, hay una cierta justificación de eso. A mí me parece que esta va a quedar como una de las afirmaciones que son manchas en los candidatos, de las cuales difícilmente se pueden sacar. Equivale a la camiseta con la imagen de Jaime Guzmán muerto, con la cual se burló Gabriel Boric”, explicó.

En sus palabras, la afirmación “inevitable” es referente a fenómenos naturales como terremotos y tsunamis, que son imposibles de controlar, en cambio, los acontecimientos históricos no son inevitables y esto refleja “un error intelectual y vital muy grave“.

Asimismo, el experto en derecho constitucional mencionó que en las próximas elecciones Matthei enfrenta el desafío de crecer hacia el centro y mantener los votos de Chile Vamos, así como rescatar los de republicanos y libertarios en unas eventuales primarias.

Sin embargo, manifestó que “todos los candidatos la tienen difícil. Yo no he oído ni a Kast ni a Kaiser reivindicar las muertes después del 11 como inevitables. Creo que ahí ella, no sé, ojalá fuera un desliz, pero me parece que tiene una opinión que a mí por lo menos me ha descolocado”.

“Una cosa es ser libertario, una cosa es ser más extremo en decir que se va a terminar con la burocracia en el Estado, de que no se va a aceptar los privilegios de los migrantes. Todo eso me parece que es parte de la discusión de políticas públicas, en la cual puede haber algún análisis moral, pero esto está fuera de los márgenes de lo que yo creía que se iba a decir en 2025 y que no lo veía desde 1991″, añadió.

Asimismo, Correa expuso su preocupación respecto al auge de los discursos extremos en la opinión pública, sin embargo, mantiene una esperanza en “que hay muchos votantes moderados”.

Acusación constitucional a Gonzalo Durán

Al ser consultado sobre la acusación constitucional contra el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, debido a los recientes hechos de violencia vinculados al fútbol, Jorge Correa Sutil manifestó su profunda inquietud por el uso reiterado de este tipo de instrumento legal, tanto por parte de la izquierda durante el gobierno anterior como de la derecha en el actual.

Según él, estas acusaciones deberían ser un último recurso y no una respuesta a cada hecho que conmociona a la opinión pública. Además, criticó que las bancadas tomen posiciones antes de tener un texto de acusación, lo que “distorsiona el sentido de esta herramienta constitucional”.

En ese sentido, indicó que probar un delito en este caso sería difícil, ya que los delegados son acusables por actos específicos como traición, sedición, malversación de fondos públicos y confusión, pero probar los hechos delictuales en el caso de Durán sería complicado.