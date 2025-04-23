Juan Manuel Santa Cruz (Evópoli) y primaria fallida: “No nos preocupa la posible falta de exposición”

Con la primaria de Chile Vamos descartada, en el sector resta por tomar definiciones centrales para la carrera presidencial de Evelyn Matthei, siendo la tarea principal definir un jefe de campaña. Aún así, todavía no se sacuden las críticas por lo que se llamó una “semana errática” marcada por este tema, pero también por las polémicas de la candidata, como sus dichos a favor de la dictadura.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, salió al paso de los análisis más duros: “Más que una desorientación, en realidad lo que ha habido aquí es un proceso de deliberación y sobre una materia que además no es de principios ideológicos, como es el caso de la primaria, sino que esto más bien tiene que ver con cual es la estrategia política que más conviene para darle un buen gobierno a Chile”.

Sin embargo, las críticas no eran por tratar de levantar una primaria, sino por los tiempos y la forma, considerando que los partidos de la coalición ya habían proclamado a Evelyn Matthei. En ese escenario, se planteó que, quizás, Chile Vamos buscaba no perder la visibilidad que da la primaria.

Santa Cruz explicó que el bloque buscaba unir fuerzas políticas pero, a pesar de no haberlo logrado, no tenía que ver con los beneficios de la instancia. “No nos preocupa la llamada ‘posible falta de exposición’ durante ese periodo, porque lo que viene ahora es recorrer Chile y en ese ejercicio conectar con la ciudadanía. Eso es algo que a nosotros nos ocupa de sobre manera, somos conscientes de que la conversación política le importa muy poco a los chilenos”, aseveró.

“Esto se nos presenta como una oportunidad de ir a recorrer Chile de mostrar los equipos que están detrás del comando, que hasta ahora, salvo excepciones, no lo hemos mostrado. Y lo más importante de ir presentándole estas propuestas a la ciudadanía es la forma en la que queremos gobernar”, agregó el dirigente.

Lo que sí ha impulsado Chile Vamos desde el comienzo es una primaria con los partidos de extrema derecha, Republicanos y el Partido Nacional Libertario, un llamado que fue declinado en incontables ocasiones, a pesar de que juntando su electorado podrían obtener una victoria ante la izquierda.

Sobre ese análisis, el presidente de Evópoli afirmó: “Entendemos que somos proyectos políticos distintos, que tenemos formas de hacer política distinta, pero aún así somos conscientes que sobre ciertas materias, como por ejemplo seguridad, sí podemos ponernos de acuerdo para facilitar soluciones concretas que puedan llevarse a la práctica. Esa disposición es la que no hemos visto en todos los que están hoy día en la oposición”.

“Quien no tenga esa disposición significa que no tiene vocación de mayoría, que no tiene vocación de gobierno y está aquí haciendo otra cosa. Uno podría especular sobre cuál es la otra cosa, pero lo que es claro de nuestra parte, y de nuestro partido en particular, es que no compartimos esa forma de hacer política que tienen los extremos de lado y lado, de atrincherarse en su idea”, sentenció Juan Manuel Santa Cruz.

En específico sobre los dichos de Matthei y su justificación al Golpe de Estado, la dictadura civil-militar y las muertes durante los primeros años, el timonel afirmó que en la tarde del mismo día la candidata “publicó un video en donde decía que nunca ha justificado ni justificará las violaciones a los derechos humanos, yo en lo personal me quedo con esa versión de Evelyn Matthei, que es quien condena sin matices las violaciones a los derechos humanos”.

Sobre la postura de los otros partidos de Chile Vamos, que apoyaron y justificaron lo propuesto por su candidata, Santa Cruz dijo que no podía “hablar por el resto” pero aseguró que “ninguno de ellos está relativizando la democracia el día de hoy”.