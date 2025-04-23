Más de 3 mil ejemplares de "20 poemas de amor y una canción desesperada" entregados: U. de Chile celebra exitosa jornada de "Libros libres"

Ferias, maratones de lectura y libros gratis. Esos son algunos de los panoramas que se han tomado la cartelera cultural de abril con motivo del mes del libro, una de las celebraciones más esperadas del primer semestre en nuestro país y que tuvo uno de sus hitos este miércoles 23, fecha escogida por la UNESCO para conmemorar el día internacional del libro, la lectura y los derechos de autor en honor al fallecimiento de Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega.

Es en ese contexto que se llevó a cabo una nueva edición de “Libros libres“, instancia encabezada por la Universidad de Chile y que desde 1996 es impulsada por nuestra casa de estudios para acercar la lectura a la ciudadanía. Así, cientos de personas son convocadas año a año para recibir un texto como cortesía de la casa de estudios.

A diferencia del 2024, esta vez se hizo entrega de una edición de bolsillo de “20 poemas de amor y una canción desesperada”, uno de los primeros y más emblemáticos libros del poeta y ganador del Nobel de Literatura, Pablo Neruda. Versión que nació tras un esfuerzo que comulgó al Ministerio de las Culturas, la Fundación Pablo Neruda y el área de extensión de la universidad, permitiendo la entrega de 3 mil ejemplares en la fachada de la Casa Central.

Un gesto que cobra especial relevancia considerando que el 2024 se cumplió el primer centenario desde la publicación original de este poemario. “Desde la perspectiva de la Fundación Neruda y del mismo Neruda es un momento muy importante porque el año pasado se conmemoraron los 100 años de la primera edición, y hoy estamos entregando este ejemplar que sacamos adelante con el apoyo de la Chile y el Ministerio”, aseguró Claudio Herrera, director del espacio que vela por el legado del poeta.

“Nos enorgullece y emociona que haya tanta gente siempre interesada en esto“, sumó, comentando también que la fundación igualmente se desplegó en Isla Negra, Valparaíso y en las faldas del cerro San Cristóbal para regalar libros del escritor en los sectores donde están ubicadas sus emblemáticas casas (Isla Negra, la Sebastiana y la Chascona respectivamente), además de varios liceos a lo largo del país.

Entre las autoridades presentes en esta ocasión estuvo la Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la U. de Chile, Pilar Barba, quien se mostró muy emocionada con el gran recibimiento que tuvo, como todos los años, esta noble iniciativa de la universidad pública. “Me conmueve mucho este evento y la gran convocatoria que tiene. Se dice muchas veces que la gente no lee, que no le interesan los libros. Y nosotros vemos aquí, en esta cola y en estas personas que están en la fachada de la Casa Central, que sí hay interés”, sentenció Barba.

“Hay una esperanza importante. Yo creo mucho en el libro y la lectura. Es una manera de comunicarnos con otros. Otros que han estado en otros tiempos y en otros espacios. Lejos, a veces en distancia, y también lejos en tiempo. Podemos comunicarnos con gente que vivió hace mucho. Vivir múltiples vidas. Ejercita nuestra mente de manera que seamos capaces de concentrarnos y también de ser creativos, de reflexionar. Así como nos preocupamos de caminar para tener un corazón sano, leemos para tener una mente sana“, reflexionó la vicerrectora.

El legado de Neruda y la universidad pública

Para Herrera, parte del simbolismo que hay detrás de la entrega de este poemario de Neruda tiene que ver con la estrecha relación construida entre el poeta y la casa de estudios. “El vínculo entre Neruda y la Chile es indisoluble. El año 1954, cuando cumplía 50 años, Neruda donó la mayor parte de su biblioteca a la universidad. También su colección de caracolas. Y muy lejos de presentar esto como una competencia con Mistral, con Huidobro, con Parra o con todos nuestros grandes poetas, es un gesto que demuestra que Neruda está en el corazón de los chilenos”, expresó el director de la fundación.

Punto que, sin embargo, no es excluyente a las distintas problematizaciones en torno a la figura del escritor y que han tomado fuerza en la última década: “Es cierto, no podemos desconocer que durante los últimos años la figura de Neruda ha conocido cuestionamientos. Se han mostrado luces y sombras. Pero creo que a nosotros, como fundación, lo que nos queda es profundizar en cómo el legado de Neruda sigue siendo tan querido por los chilenos y tan importante a nivel global también. Un poeta universal”.

“Este año estamos conmemorando 75 de la primera edición del ‘Canto general’, que es la verdadera obra épica de las Américas. Y el año que viene van a conmemorarse los 90 años del inicio de la guerra de España, que inspira ese libro magnífico, esos versos desgarrados que son ‘España en el corazón’. Por lo tanto, Neruda es una presencia permanente“, afirmó Herrera.

Pero lo sucedido en el frontis de la casa central todos los 23 de abril es apenas una de las tantas actividades llevadas a cabo por el área de extensión de la institución, y cuyo objetivo es acercar la universidad a la ciudadanía. “Es una instancia muy emblemática. Y no solamente esta, sino que una serie de actividades que nos permiten encontrarnos con la gente”, manifestó el director de Extensión de la U. de Chile, Fabián Retamal.

“Y con gente que está ávida, en este caso, de la lectura, pero también de la cultura, la música, el patrimonio. Por lo tanto, esto, de alguna manera, nos convoca a seguir trabajando juntos, con las comunidades, para poder ofrecer actividades similares y conectarnos con las personas, porque entendemos que de esa manera hacemos y somos una mejor universidad”, afirmó Retamal.

Otras celebraciones por el mes del libro

Cabe destacar que esta no es la única actividad agendada por la universidad para estos días. El 28 de abril a las 18:00 horas, la Sala Sazié será el punto de reunión para iniciar el ciclo de “Lecturas Vivas”, junto a la escritora Daniela Catrileo.

En regiones, estuvo durante la tarde del miércoles desplegado en Coquimbo el vicepresidente, Álvaro Elizalde, para participar de actividades que celebraron la vida y obra de Gabriela Mistral en un año que tiene como hito las ocho décadas del Nobel a la poeta oriunda de Vicuña. En ese contexto, se llevó a cabo una maratón de lectura mistraliana en la Biblioteca Isolina Barraza del Museo Gabriela Mistral de Vicuña; y que se suma al lanzamiento de la novena edición del concurso literario “El Sello Gabriela Mistral”.

Una actividad que se replicará en Santiago el 29 de abril, día en que se llevará a cabo una lectura maratónica de la obra de Gabriela Mistral entre las 12:00 y las 20:00 horas en la plaza central del GAM. Previo a esa jornada, el sábado 26 del mismo mes se realizará la 2da Fiesta de la Lectura, que tendrá lugar en el Centro Cultural La Moneda entre las 11:00 y las 19:00 horas.