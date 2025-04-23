Ministra Orellana: "La crianza y el cuidado no pueden seguir en soledad ni postergando a las mujeres"

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió a la baja tasa de natalidad nacional y al Agenda Sala Cuna para Chile.

De acuerdo a la titular de la Mujer, la disminución de la tasa de natalidad nacional que se explica por al menos tres fenómenos: “Uno, una reducción exitosa de la tasa de embarazo adolescente. Dos, una postergación de la maternidad porque tenemos a más mujeres trabajando, en la universidad y centros de formación técnica”.

En tercer lugar, señaló que “cada vez más” es mayor el número de personas que “no quieren tener hijos”. “Creemos como gobierno que esto se debe abordar seriamente y con medidas que vayan, primero, en la medida de mejorar las condiciones de las familias, por ejemplo, con las 40 horas”, aseveró.

“En segundo lugar, que la crianza y el cuidado no sean en soledad y postergación ni para las mujeres ni para las familias, por ejemplo, apoyando desde el Estado con la cobranza de las pensiones de alimento como con la ‘Ley Papitos Corazón’ o esperamos a futuro con el proyecto de Ley Chile cuida, que comparte esa tarea de cuidar a quienes tienen dependencia. En tercer lugar, con respeto y apoyo a los distintos proyectos de vida”, enfatizó.

De esa manera, la secretaria de Estado sostuvo que: “Por eso hemos ingresado el examen de reserva ovárica en Fonasa. Por eso también esperamos que todos los sectores tengan acuerdo para que podamos apoyar el proyecto de sala cuna para Chile que se va a empezar a ver en el Senado, que precisamente lo que hace es compartir el derecho a sala cuna con los padres, para que los padres también tengan ese beneficio y no se discrimine a las madres”.

Las declaraciones de la ministra de la Mujer ocurren luego de que el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, anunciara el “Plan Chile renace” para enfrentar la crisis de natalidad nacional. La propuesta contempla bonos de $1 millón directo para la madre y otro para el ahorro del hijo.