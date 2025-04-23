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Presidente Boric: "La migración, pandemias y crisis climática son desafíos que solo podremos responder trabajando unidos"

En medio de su visita de Estado por Brasil, el Mandatario participó de una cumbre convocada por la ONU, donde cuestionó el avance de los negacionistas sobre la crisis climática y reforzó su llamado a la cooperación internacional.

En medio de su visita de Estado por Brasil, el Mandatario participó de una cumbre convocada por la ONU, donde cuestionó el avance de los negacionistas sobre la crisis climática y reforzó su llamado a la cooperación internacional.

Internacional

En el marco de su participación en la reunión virtual de alto nivel sobre cambio climático y transición justa, convocada por Naciones Unidas y el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el Presidente Gabriel Boric reforzó el llamado a avanzar hacia el multilateralismo.

La sesión se dio en medio de la visita de Estado por Brasilia y como antesala a la COP30, que se celebrará en Belém do Pará, Brasil, durante el próximo noviembre. Participaron además el Presidente de China, Xi Jinping; el Presidente de Francia, Emmanuel Macron; el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez; el presidente de Colombia, Gustavo Petro; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; entre otros.

En su alocución, el Mandatario sostuvo que “quienes relativizan y niegan la crisis climática han tomado muchísima fuerza en nuestros diferentes países. Creo que esta amenaza y esta ofensiva hay que tomarla muy en serio y responder con mucha firmeza y la cumbre de Belén do Pará que va a ser liderada por el Presidente Lula, quién además tiene un liderazgo internacional tremendamente importante, es una excelente oportunidad para ello”.

“Para enfrentar propositivamente el negacionismo y dar cuenta, como creemos en Chile, que la crisis climática es una oportunidad para el desarrollo económico de nuestros pueblos“, afirmó.

En esa línea, añadió que “el poder tener un crecimiento que sea sostenible no implica necesariamente que los países en vías de desarrollo, como el nuestro, dejen de crecer. Y para eso nosotros nos hemos comprometido de manera muy firme de hecho a través de ley de que aquí al 2050, y no me cabe duda de que llegaremos antes, Chile va a ser un país carbono neutral”.

Junto con ello, reforzó el llamado al multilateralismo: “La migración, las pandemias, las crisis climática son diferentes desafíos que solamente vamos a poder responder si es que trabajamos unidos”.

“Por eso es tan grave lo que esta pasando hoy día a propósito de la guerra comercial, la cual nosotros rechazamos, porque es un signo que también se expresa en la desconfianza hacia instituciones como la COP. Tenemos que defenderla”, instó.

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