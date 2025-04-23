Roberto Álvarez destaca respuesta de Chile a aranceles: “Está profundizando acuerdos comerciales ya existentes”

En busca de afrontar el nuevo escenario económico internacional, derivado de los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta semana comenzó a sesionar el Consejo de Alto Nivel para la Respuesta Estratégica de Política Económica y Financiera Internacional (CPEFI).

Con diversos expertos y expertas en política económica, comercial y financiera, las autoridades se adentrarán en nuevas oportunidades de inversión y acciones que mitiguen el impacto de los aranceles. En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Roberto Álvarez, abordó los trabajos de este consejo.

Álvarez, quien participa en la instancia, detalló que: “Este es un consejo asesor, de una mirada amplia, de no solo considerar elementos económicos, sino que también elementos financieros y jurídicos, para ayudar al Gobierno a diseñar la estrategia óptima en el escenario actual”.

El economista reconoció que Chile se puede ver afectado por la “incertidumbre” naciente en la economía mundial ante los movimientos de Estados Unidos y China. En esa línea, puso sobre la mesa como peor escenario “uno en el que los países respondan como se hizo en la Gran Depresión de los 30, que es el último gran hito de guerras comerciales y de subidas de aranceles en el mundo”.

“Si el problema se circunscribe solo a Estados Unidos y China los riesgos son importantes, pero están más bien acotados. Pero si muchas otras economías siguen esta tendencia proteccionista, es el escenario global más adverso y al que no nos querríamos enfrentar”, manifestó Álvarez.

En este contexto, el experto destacó como positiva la reacción de Chile. “Está respondiendo de la manera en que no lo hizo durante la Gran Depresión, sino que apoyando el libre comercio, estableciendo alianzas estratégicas con otros países, profundizando los acuerdos comerciales que ya se tienen”.