Un sismo de magnitud 6,2 sacude Estambul

La agencia nacional de gestión de catástrofes AFAD y el ministro del Interior, Ali Yerlikaya, confirmaron “un sismo de magnitud 6,2 frente a Silivri, en el mar de Mármara”, poco antes de las 13H00 locales (10H00 GMT). Dicha localidad se encuentra al oeste de la megalópolis de Estambul.

Al menos dos temblores, a pocos segundos de intervalo, se hicieron sentir en todos los barrios de la ciudad de 16 millones de habitantes.

En total, se registraron una decena de temblores en las dos horas siguientes, según AFAD, mientras que la televisión privada NTV informó de “dieciséis réplicas”.

Miles de personas salieron a la calle presas del pánico, constataron periodistas de AFP. La mayoría permanecían en parques, al aire libre, sin atreverse a regresar a sus casas.

“Entramos en pánico, pero eso es todo (…) Simplemente salimos corriendo”, contó un vendedor ambulante.

Por el momento, las autoridades no dieron parte de daños materiales ni de víctimas, y la cadena NTV informó del derrumbe de un edificio vacío desde hace unos treinta años.

Según AFAD, el potente temblor se sintió en ciudades cercanas a Estambul, en un radio de varios cientos de kilómetros hasta Esmirna, en la costa del mar Egeo, así como en Sofía, capital de Bulgaria, según las oficinas de AFP.

El presidente, Recep Tayyip Erdogan, indicó que esta “siguiendo de cerca los acontecimientos”.

Turquía se asienta entre dos fallas que han causado numerosas tragedias en el pasado. El sureste del país sufrió un violento terremoto en febrero de 2023 que mató al menos a 53.000 personas.