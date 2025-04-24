“Bienvenido sea”: Presidente Boric aborda distanciamiento de candidatas oficialistas y llama a ir “más allá del Gobierno”

Como última actividad en el marco de su visita de Estado en Brasil, el Presidente Gabriel Boric asistió este jueves a la Universidad de Brasilia para dictar una clase magistral sobre “Democracia y comercio: aislacionismo versus cooperación”, donde abordó nuevamente la importancia de la integración latinoamericana y la articulación de la izquierda frente al avance de la extrema derecha, quienes dice, plantean una falsa dicotomía entre libertad y democracia.



Previo a ello, el Mandatario abordó la contingencia nacional y electoral. Frente a la delegación chilena de prensa, respondió sobre el desmarque de candidatos presidenciales pertenecientes a la alianza de Gobierno como la exministra del Interior, Carolina Tohá (PPD) y la senadora Paulina Vodanovic (PS) . “No me preocupa en lo absoluto”, sostuvo Boric, evitando abrir una nueva polémica.

“Yo lo que quiero es que el progresismo sea mayoría y para ser mayoría hay que ir más allá del gobierno. Por lo tanto, me parece no solamente respecto de la candidata Tohá, sino también de todos los candidatos de la primaria que tienen que marcar sus énfasis. Así que, bienvenido sea, yo no voy a entrar en polémicas con ellos”, afirmó.

Un escenario de distintas posturas entre abanderados del oficialismo. En el programa “Descabelladas” de UchileTV, el candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, señaló que sería “extraño” que candidatas se desmarquen de un gobierno por el cual adquirieron notoriedad.

“Carolina Tohá fue tres años ministra del Interior del Presidente Boric. Jeannette Jara fue tres años, un poco más, la ministra del Trabajo del Presidente Boric. Es en base a eso que ambas adquieren el reconocimiento que las lleva a ser candidatas (…). Entonces, yo me imagino que a todo el mundo le parecería extraño que alguien reniegue de eso”, indicó.

Además, señaló: “Yo no creo que estén renegando. Yo creo que se han enredado con algunas frases y que algunos maliciosamente han sacado de contexto, pero si ellas quisieran distanciarse del gobierno yo creo que se va a ver raro”.

También se refirió al respecto, la presidenciable del PPD, quién llamó a dar vuelta la página. “Toda esta polémica es perfectamente inútil. Los chilenos y chilenas nos quieren oír hablar de qué proponemos para el país. No nos quieren oír hablar de si 15 grados de desmarque o 2 grados de convergencia. Yo, al menos, como candidata invito a que concentremos el debate en las cosas que le importan a las personas”, dijo Tohá.

Así, Boric terminó la tercera y última jornada oficial de visita de Estado por Brasil, luego de una serie de actividades, entre ellas, una reunión bilateral con el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, la firma de 14 acuerdos y memorandúms de entendimiento, y un Foro Empresarial Chile-Brasil, instancia crucial en el contexto de guerra arancelaria. A las 14 horas (horario chileno), el Jefe de Estado retornó a Chile.