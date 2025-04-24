Evelyn Matthei presenta a Diego Paulsen como su jefe de campaña: "Vamos con todo"

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, presentó a su nuevo jefe de campaña, Diego Paulsen, durante una actividad en la comuna de Independencia, Región Metropolitana.

El encuentro fue la primera actividad oficial de Paulsen como jefe de campaña de la abanderada del bloque. Matthei manifestó que el otrora presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados es “un hombre joven, un gran líder, una persona muy trabajadora, dialogante, con capacidad de armar equipos“.

“Vamos con todo Diego, a la primaria y segunda vuelta. Y vamos a ganar”, destacó.

“Me encanta que sea joven, me encanta que sea de regiones, me encanta que tenga un liderazgo que fue capaz, en momentos muy difíciles para Chile, de armar una buena conversación. De tal manera de poder sacar a Chile adelante, porque eso es lo que anhelan los chilenos que se vayan resolviendo los problemas”, subrayó.

La candidata dijo que le ha pedido a Paulsen “que convoque a mucha gente, convoque a independientes, que convoque a muchas mujeres, que convoque a la gente joven, que convoque a la gente de regiones que muchas veces se siente pasada a llevar, porque en Santiago se decide todo. Y que básicamente convoque a que en Chile se entienda que sí tenemos muchos problemas (…) pero lo que queremos transmitir es que Chile puede y va a salir adelante”.

Por su parte, Paulsen expresó: “Tengo una misión crucial que es potenciar todo el liderazgo de nuestra candidata presidencial a lo largo de todo Chile. Hay que volver a fortalecer los equipos de trabajo, nadie duda de las convicciones y del real trabajo que tienes tú Evelyn, así que soy un orgulloso que me hayas convocado”.