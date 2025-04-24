Gonzalo Winter (FA): "Si Jara y Tohá quisieran distanciarse del gobierno creo que sería raro”

En conversación con el programa Descabellas de Uchile Tv y Radio Universidad de Chile, el candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, se refirió a la distancia que tomaron las candidatas de su sector del gobierno. Además, abordó las críticas hacia la izquierda y su defensa a las llamadas luchas “identitarias” y analizó la etiqueta “octubrista”.

Para el frenteamplista, sería “extraño” que ciertas candidatas se desmarquen de un gobierno por el cual adquirieron notoriedad. “Carolina Tohá fue tres años ministra del Interior del Presidente (Gabriel) Boric. Jeannette Jara fue tres años, un poco más, la ministra del Trabajo del Presidente Boric. Es en base a eso que ambas adquieren el reconocimiento que las lleva a ser candidatas (…). Entonces, yo me imagino que a todo el mundo le parecería extraño que alguien reniegue de eso”, indicó.

“Yo no creo que estén renegando. Yo creo que se han enredado con algunas frases y que algunos maliciosamente han sacado de contexto, pero si ellas quisieran distanciarse del gobierno yo creo que se va a ver raro”, agregó.

En esa misma línea, el también diputado sostuvo que “este gobierno, como todos, hizo cosas muy buenas y otras cosas las hizo más o menos, lo que no quita que uno haya sido parte de un conjunto de principios y valores, de un conjunto de ideas programáticas”.

Respecto a la distancia de la presidenta y candidata del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, Winter lamentó los discursos que la senadora dio en sus primeras entrevistas. “Me dio la impresión de que estaba hablando mucho acerca del Partido Socialista. Y estoy seguro que las próximas semanas ella ya va a empezar a hablar del Chile que quiere”, dijo.

La izquierda y las luchas “identitarias”

Las luchas que reivindican los derechos de las mujeres, de la comunidad LGBTIQ+, los pueblos originarios y, en general, de las demandas de los grupos históricamente marginados, se han catalogado como identitarias, al mismo tiempo que la izquierda ha sido objeto de críticas provenientes de los sectores conservadores por defenderlas.

Al respecto, el candidato presidencial del FA declaró que: “Cuando dicen, ‘no, que la izquierda se volvió identitaria‘, yo digo, pero ¿cuál identidad? Porque esa es una crítica que agarra la derecha para criticar el feminismo y para defender que la sociedad conservadora había sido traficante de odio contra los homosexuales durante décadas y décadas, sino siglos”.

“Odio que terminó en el asesinato de Daniel Samudio. Entonces, yo con esto quiero ser super claro. A mí si me quieren decir, “oiga, usted es muy identitario porque defiende la agenda LGBT y Cuba. Claro, porque la sociedad conservadora chilena estaba traficando odio de tal modo que terminaban la muerte de esas personas. Por lo tanto, orgulloso de de haberlo defendido”, enfatizó.