Jaime Quintana enciende polémica al asegurar que Chile propaga el antisemitismo

Una enorme polémica desató el presidente del PPD, Jaime Quintana al asegurar en una entrevista con Radio Cooperativa que “Chile lamentablemente ha sido parte en propagar el antisemitismo, y a veces las expresiones, las declaraciones del gobierno (han ido en esa línea)”.

Durante la misma entrevista, el senador afirmó que “a ratos también he tenido diferencias en la política hacia el Medio Oriente de parte de este gobierno. No es un misterio para nadie, lo he conversado con el propio gobierno. Creo que se han cometido errores, por supuesto hay horrores en la guerra, naturalmente, pero el Papa no desconoce cómo se origina una guerra, y, por lo tanto, hay que reconocer que hay hechos terroristas”.

Su declaración generó molestia en la Comunidad Palestina de Chile, la que expresó “su más enérgico repudio a las recientes declaraciones del senador Jaime Quintana”.

También lo acusaron de negar un genocidio y calificaron sus afirmaciones como “vergonzosas, ofensivas, profundamente ignorantes y desprovistas de toda humanidad. Constituyen una forma de racismo que deshumaniza al pueblo palestino”.

De esta declaración se hizo eco el abanderado presidencial del Frente Amplio, el diputado Gonzalo Winter, quien señaló que “cuando el senador Quintana dice que Chile ha sido parte de propagar el antisemitismo por condenar crímenes de guerra, no solo se equivoca: confunde intencionalmente el debate. Criticar al gobierno de Israel por violar derechos humanos no es antisemitismo. Es defender principios básicos del derecho internacional y de la dignidad humana”.

Para Winter, haber negado la existencia de un genocidio y responsabilizar a los padres de los niños asesinados “no es solo ignorancia. Es una forma de desinformar y relativizar un horror que el mundo entero está viendo en tiempo real”.

El precandidato de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, en tanto, señaló que “las declaraciones del senador Quintana son bastante fuertes; no reconocer la brutalidad que ocurre en la franja de Gaza y responsabilizar solamente a los padres de una cuestión tan dramática, tan evidente, tan clara, tan difundida, es grave”.

Mulet también puntualizó en el desmarque de Quintana con la postura del gobierno. “Él preside un partido político que obviamente está en el oficialismo, creo que es bastante grave. En general lo que uno ha visto en el gobierno es una postura, por parte del Presidente Boric, más bien de solidaridad con la Franja de Gaza y las víctimas que hay allí”, añadió.

Considerando que lo dicho por Quintana se desmarca de la visión del Ejecutivo y puso en una situación incómoda a su abanderada presidencial, Carolina Tohá, en el PPD tuvieron que salir a explicar lo que señaló su propio timonel.

Así, en un comunicado firmado por el secretario general de la colectividad, José Toro, indicó que el PPD “comparte plenamente la política internacional del gobierno (…) y, en particular, condena el genocidio en Gaza”.

En esa línea, agregan que hay una “posición histórica” del partido que ratifica lo anterior, junto con una preocupación sobre lo que pasa en Medio Oriente.

Además, tomaron distancia de Quintana y subrayaron que esas declaraciones fueron “hechas a título personal”.

De todas maneras, el tema complicó a Tohá. A través de una carta abierta, el Centro de Información Palestina le hizo ver su molestia a la exministra del Interior.

“Señora Tohá, guardar silencio frente a estas aberraciones tiene consecuencias. El presidente del PPD no habló a título personal, lo hizo desde una posición institucional y sus palabras afectan directamente la integridad de su candidatura. Quien aspire a dirigir un país diverso y democrático no puede permitir que se normalice el racismo ni la incitación al odio desde su propia coalición”, dicen en el escrito.

Y añaden: “Le exigimos un pronunciamiento público claro y categórico frente a las declaraciones (…) ¿Condena usted, como candidata presidencial del PPD, la deshumanización del pueblo palestino y su genocidio? ¿Considera aceptable que se acuse a madres y padres palestinos de usar a sus hijos como escudos humanos, sin una sola prueba? ¿Está dispuesta a exigirle al presidente de su partido una rectificación y disculpas públicas?”.

Esta mañana la propia exministra del Interior tuvo que salir a responder sobre esto. Y Tohá recalcó que “yo reconozco y condeno la acción que ha habido por el Estado de Israel y el genocidio en Gaza”.

Aunque sostuvo que no tenía que desmarcarse de Quintana, porque su postura ha sido la misma, destacó que “en mi discurso de proclamación dije claramente que dentro de los abusos que existen en el mundo tenemos que ser firmes y claros contra el genocidio en Gaza, y no tengo dudas al respecto”.

Y remató: “Además el Partido Por la Democracia hizo una declaración ratificando que su postura en esta materia como colectividad política es respaldar la política internacional que el gobierno de Chile ha tenido y aclaró que estas opiniones son opiniones meramente personales del presidente del partido”.

Quintana también intentó contener las críticas. Transmitió a su entorno que cuando habla de estos conflictos, lo hace a título personal. Incluso ha recalcado que tiene una opinión profesional, debido a que es profesor de literatura general antigua. Y además reforzó que tiene formación cristiana.

Consultado por La Tercera, respondió que en la entrevista “me pidieron opiniones sobre el texto que dejó redactado el Papa Francisco respecto al Medio Oriente y dije que sobre esta materia me sentía más cerca del pensamiento del Papa Francisco que de la visión que tiene el Presidente Boric”.

Además, recalcó que esto se debe “sobre todo porque el Papa fue muy categórico al manifestar su preocupación por la propagación del antisemitismo en el mundo; dije que eso no es un problema para Netanyahu, pero sí los lenguajes de odio y el antisemitismo son un problema para nuestra sociedad y las futuras generaciones”.