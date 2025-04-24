Jarry puso fin a mala racha en Madrid y en 2° ronda desafiará a un viejo conocido

Un triunfo para comenzar a recuperar la confianza y en el momento que más lo necesitaba. Eso es lo que consiguió este jueves Nicolás Jarry (57° del ranking ATP) en su debut en el cuadro principal del prestigioso Masters 1000 de Madrid.

Es que el chileno derrotó al complicado alemán Daniel Altmaier (67°), quien ingresó al main draw proveniente de la qualy, y puso fin a una racha negativa de cinco derrotas consecutivas en esta complicada temporada 2025. Fue un 6-3 y 6-2, tras una hora y 16 minutos, para un “Nico” que jugó a muy buen nivel en casi todas las facetas (sobre todo con su servicio, con el cual no dio ninguna opción de break) y que, sin dudas, es su mejor partido en mucho tiempo.

El partido comenzó parejo, con los dos jugadores manteniendo sus servicios. Sin embargo, el nacional consiguió una ruptura en el sexto game que fue clave, porque después solamente tuvo que seguir conservando sus saques y selló el set sin problemas en el noveno juego con tres aces.

El segundo episodio comenzó de buena forma para el criollo, porque quebró de entrada en el primer game y después fue ganando sus envíos cómodamente. Luego, el ex 16 del orbe volvió a romper el saque del germano en el séptimo juego y en el siguiente abrochó la victoria sin problemas con su turno.

Con este gran triunfo, Jarry puso fin a una sequía de dos meses sin triunfos (no ganaba desde febrero pasado en Río de Janeiro) y ya comenzó a sumar puntos pensando en un “colchón” de cara a la defensa de 650 unidades que tendrá en dos semanas por la histórica final que alcanzó el año pasado.

En segunda ronda en Madrid, el chileno se enfrentará el sábado a un viejo conocido: el búlgaro Grigor Dimitrov (16°), quien quedó libre en primera fase en su condición de 15° cabeza de serie. El europeo le ha ganado los dos últimos de los cuatro enfrentamientos previos, siendo el más reciente hace dos semanas en Montecarlo.