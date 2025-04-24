Luis Bahamondes sobre el Papa Francisco: Enfrentó los abusos y la desigualdad, pero dejó deudas con las mujeres y minorías

A días del fallecimiento del Papa Francisco, su legado en la Iglesia Católica y también el futuro de su sucesión se han tomado la discusión. Su figura despertó profundo pesar por su partida, al considerársele muy cercano a la gente y el encargado de afrontar grandes crisis al interior del Vaticano.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, Luis Bahamondes, director del Centro de Estudios Judaicos y académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, abordó el rol que tuvo el Papa Francisco en la Iglesia Católica. “Le toca un escenario sumamente complejo, de crisis no solamente política y económica a escala global, sino que las crisis internas”, partió comentando.

El académico apuntó a la corrupción y los casos de abuso sexual al interior de la Iglesia Católica que debió afrontar Francisco en su papado. “Él llega a denominarlo como un abuso de poder, un abuso de conciencia, un abuso sexual. Marcó su pontificado”, prosiguió Bahamondes.

Sobre la cercanía con la gente, parte de su legado, el académico señaló que Francisco “le otorgó un nivel de sencillez al cargo”. “Benedicto XVI era conocido por su capacidad intelectual, quizás de los más brillantes del siglo XX, pero carecía de ese carisma que le fue dando Francisco”, comparó Bahamondes.

“(Francisco) instala y coloca sobre la mesa temáticas como la justicia social, colocarse del lado de los más desposeídos. Hay temas contingentes que va a abordar y de manera bastante crítica. El tema de la migración o el tema de los efectos que va a generar el sistema capitalista frente a aquellos que no se sienten beneficiados por el mismo sistema”, valoró el especialista.

No obstante, sí consideró que quedaron temas pendientes en su pontificado, tales como “el rol de la mujer al interior de la Iglesia, o un mayor acercamiento a abordar la temática de las minorías sexuales”.