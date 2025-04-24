Memoria y niñez: Museo de la Memoria presenta dos nuevas exposiciones temporales​

Este viernes 25 de abril a las 17:30 horas, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH) inaugura dos exposiciones en el marco del año temático Memoria Joven: Voces de Niñez y Adolescencia. Las muestras “¿Dónde estoy?” y “Formas de lo invisible“ se presentan respectivamente en la Sala Audiovisual y la Galería de la Memoria.

Ambas exhibiciones reúnen obras de artistas que abordan temas como la memoria, la identidad y las acciones de resistencia, a partir de experiencias vinculadas a la niñez y la adolescencia en diversos contextos.

En el caso de “¿Dónde estoy?”, el artista e integrante del Colectivo Familiares y Compañeros de l@s 119, Bernardo De Castro Saavedra, explora su historia personal como hijo de un detenido desaparecido, bajo la curaduría de Paula Solimano (MMDH). El artista presenta una serie de retratos en xilografía de los desaparecidos en la Operación Colombo de 1975, utilizando la misma técnica que empleaba su padre, y exhibe parte de su archivo personal de la escena punk, propia de su adolescencia en los años ochenta, incluyendo fotografías, collages y afiches.

Esta exhibición aborda la búsqueda de sentido como miembro de una familia perseguida por la filiación política y las formas de resistencia que encontró como parte de su generación.

Por otro lado, “Formas de lo invisible” es una exposición colectiva que se construye a partir de las propuestas de las artistas Virginia Guilisasti, Gimena Castellón Arrieta y la argentina Jimena Brescia, bajo la curaduría de Pedro Donoso.

Guilisasti presenta una instalación de trenzas inspirada en los esfuerzos de una mujer migrante que, mientras esperaba reencontrarse con su hija, trenzaba diversos materiales. Castellón crea objetos de cartón, asociando el material a la migración, la fragilidad y la precarización laboral femenina. Brescia desarrolla una serie de performances con elementos recogidos en la ciudad, mostrando cómo las ruinas también son testimonios de heridas sociales. Esto, en una muestra que propone acercar las prácticas y materiales cotidianos con énfasis en la acción y el entorno.

Además, el sábado 26 de abril a las 12:00 horas, las tres artistas guiarán el recorrido por la exposición colectiva para profundizar sobre el proceso de creación y montaje de la muestra y su vínculo con el contexto actual.

“Estas dos exposiciones forman parte de nuestro año temático, centrado en las infancias del pasado y presente. A través de sus prácticas artísticas y sociales, los artistas reflexionan sobre vivencias personales y colectivas, destacando las múltiples estrategias que hemos desarrollado para enfrentar los traumas y dolores vinculados a la niñez y adolescencia”, señaló María Fernanda García, directora ejecutiva del MMDH.

Las exposiciones estarán abiertas desde el 25 de abril hasta el 27 de julio de 2025, en el piso -1 del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (entrada desde Metro Quinta Normal).