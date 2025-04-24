Mulet (FRVS) lamenta rechazo de la DC a primarias oficialistas: "Hubiera preferido que participaran, pero no hubo caso"

La Democracia Cristiana (DC) informó oficialmente que no participará de la primaria que contempla a todo el oficialismo, desde el Partido por la Democracia (PPD) hasta el Partido Comunista (PC). “Las primarias en que el PDC puede participar incorpora a los partidos del socialismo democrático y de la Federación Regionalista Verde, no incorporando a otros partidos, por lo que no se participará en primarias de todo el oficialismo”, consignaron en un comunicado.

El precandidato de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, aseguró que le habría “encantado” que la DC se sumara a la primaria del sector, aunque reconoció que se trata de una determinación de partido.

“Yo creo que es una decisión que tienen que tomar ellos, pero yo habría preferido una primaria amplia, porque el desafío es muy grande, yo lo pensé mucho también, ellos trataron de hacer dos primarias, pero tenemos una responsabilidad muy grande frente a una derecha cavernaria que está ofreciendo armar al país, que está ofreciendo terminar con ministerios”, aseguró el también diputado en conversación con la primera edición de Radioanálisis.

De hecho puntualizó que si la DC hubiese participado, no habría “una contradicción absoluta, porque ellos fueron gobierno en la Nueva Mayoría donde estaba el PC, entonces creo que tampoco era una cosa nueva, que tuvieran que avanzar un paso más hacia un sector con el que no han compartido nunca”.

Si bien los democratacristianos ya decidieron no sumarse a la primaria, Mulet afirmó que los progresismos en esta pasada tienen un reto central y por esa razón deben unirse. “Hay ahí un desafío colectivo del mundo progresista que ha cometido muchos errores, porque la ciudadanía está molesta con la apuesta socialdemócrata. Tenemos que saber defenderlo y evitar desastres mayores que podría traer esta derecha cavernaria, incluso Matthei lo que dijo el otro día a propósito de las violaciones a los derechos humanos y de los asesinatos en dictadura fue realmente brutal”, aseguró.

El diputado Mulet fue militante de la DC y desde esa vereda analizó el momento que vive el partido. “Creo que hay un problema dentro de la DC (..) habla Alberto Undurraga y salen tres o cuatro diciendo: “No, está equivocado, la junta nacional no acordó eso, acordó otra cosa”. Entonces, ¿cómo van a fortalecer o mantener una institución si quien la preside es desautorizado a cada rato?”, analizó.

“Entonces, tiene el virus o la bacteria de la autodestrucción la DC y me preocupa, porque creo que deben cumplir un rol y todos tenemos derecho a participar. Veo a Undurraga tratando de salvar este partido a ver si lo reconstruye, pero lo veo muy complicado, porque se atraviesan los intereses de los grupos, particularmente los parlamentarios, que pueden ser legítimos, pero creo que la forma de cómo lo trabajan más bien la destruyen”, complementó.

Los candidatos y La Moneda

Un tema que también ha sido parte del debate presidencial es como los y las candidatas presidenciales oficialistas mantienen su relación con el Ejecutivo, hay quienes incluso dicen que existe deterioro en los vínculos y molestia en La Moneda.

“Es bueno que las primarias marquen diferencias si somos distintos”, dijo el precandidato Jaime Mulet bajando el perfil a la situación. Asimismo, afirmó que es bueno fijarlas en lo programático y no en la lucha política.

Sobre la supuesta preocupación del Ejecutivo en los desmarques de las figuras oficialistas, en específico de las exautoridades y del candidato del Frente Amplio, Gonzalo Winter, Mulet dijo: “Creo que La Moneda es un poquito soberbia, quiere que todos estén en atención, pero los gobiernos pasan, el gobierno se va a acabar y la política y el país sigue”.

“No tiene que molestarse el Gobierno, si el Gobierno ha hecho cosas buenas y ha hecho cosas malas también, el Presidente tiene un gran apoyo comparado con los presidentes anteriores, está en un 30%, pero creo que no hay que molestarse, ni hay que exagerar las cosas. Yo veo buen ambiente, obviamente hay diferencias, si competimos, tenemos proyectos distintos y tiene que manifestarse eso con claridad, con respeto y después ponernos detrás del que gane”, sentenció.