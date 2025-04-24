Pugna por licencias médicas: entre la falta de criterios de fiscalización y el dilema de los fraudes

El Colegio Médico (Colmed) endureció el tono frente a las autoridades ante la fiscalización de licencias médicas por parte de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). Desde el gremio advierten que, ad portas de que se promulgue la modificación de la Ley 20.585 que endurece las sanciones ante emisiones fraudulentas, la inspección no ofrece “garantías ni debido proceso”.

A través de una declaración pública, el Colmed acusó que las instituciones no han transparentado los criterios de fiscalización, transformando el proceso en juicio contra los médicos, y afectando así a trabajadores que necesitan reposo en caso de enfermedad.

También, desde la organización gremial señalan que las sanciones “sin aviso” hacia médicos a lo largo de Chile está afectando la atención y profundizando el colapso en distintas áreas, sobre todo en listas de espera. El doctor Iván Mendoza, vicepresidente nacional del Colegio Médico, advirtió que el principal problema es “que no notifican a los médicos que son fiscalizados”.

“No estamos en contra de las fiscalizaciones, queremos separarnos de las bandas que hacen uso malicioso de las licencias médicas. Creemos que existe un sistema precario e ineficiente. Las herramientas no dan garantías de un debido proceso”, afirmó Mendoza, pidiendo también que se mejoren las falencias y se de una mejor retroalimentación con los entes fiscalizadores.

Asimismo, el Colegio Médico apela a un informe de la SUSESO en 2024, que arrojó que más del 98% de los médicos hacen un buen uso de las licencias médicas. El año pasado, solo un 0,6% entraba en el rango de grandes emisores: fueron 309 los profesionales que entregaron más de mil 600 licencias médicas.

El COMPIN afronta las críticas

La directora nacional del COMPIN, Valeria Céspedes, afrontó el escenario que se ha producido por las fiscalizaciones y defendió que éstas son “para verificar que ese procedimiento de emitir licencias médicas fue bien hecho”.

“En ningún caso nuestro afán es perseguir a los médicos, sino que asegurar el derecho a la salud de todos los trabajadores de nuestro país”, señaló Céspedes.

Ante las críticas desde el Colmed por la forma en que se han realizado estos procedimientos, la directora nacional del COMPIN manifestó que “no lo llamaría endurecimiento“. “Lo que hemos ido haciendo es ir ajustando los criterios de selección de los profesionales que se fiscaliza”, aclaró Céspedes.

“Que, por cierto no supera el 3% del total de los médicos de nuestro país. El año 2024 fiscalizamos a 2 mil médicos aproximadamente de un total casi de 70 mil. Y de ese universo fueron sancionados alrededor de 100 médicos que no presentaron los antecedentes frente a un requerimiento de COMPIN para verificar que hubo un acto médico”, expresó acerca de la proporcionalidad de las fiscalizaciones.

Sobre las peticiones del Colmed, Céspedes aclaró que hay mesas de trabajo en conjunto donde le han pedido al gremio que envíe sus sugerencias para incorporar a la implementación de la ley.

Por otro lado, el Ministerio de Salud, por medio de un comunicado de prensa, se abrió al diálogo “con todos los actores involucrados” para afrontar las críticas.

“El Gobierno busca asegurar que las licencias se utilicen correctamente y que el sistema de salud y previsional cumplan su función de proteger a quienes realmente lo necesitan”, señaló el texto del Minsal, defendiendo que “fiscalizar la emisión es una función ineludible” y que esto permite “asegurar el buen uso de los recursos públicos”.

🔵Pronunciamiento del Ministerio de Salud respecto de las declaraciones del Colegio Médico sobre licencias médicas de grandes emisores. pic.twitter.com/sdPuPQKu1U — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) April 23, 2025

Si bien esta modificación a la ley se aprobó en el Congreso Nacional con una amplia mayoría y transversalidad, con el fin de avanzar a un manejo más transparente de las licencias médicas, el presidente de la Comisión de Salud, Iván Flores (DC), consultado por nuestro medio, manifestó que no se puede caer en que la fiscalización ataque a los médicos que operan correctamente.

El parlamentario de la Democracia Cristiana recordó que en la discusión de la ley se mostraron casos de médicos que “excedían por lejos el número de licencias médicas que emitían cada mes”. “Así se descubrió la banda de los médicos colombianos y otros grandes emisores. Por esa razón, dentro de la obligación de la norma, quedó de instalarse un sistema de fiscalización para que este robo al Estado, que es brutal en términos de cifras, no siga ocurriendo”, expuso.

“Pero tampoco hay que pasarse para el otro lado y aplicar una medida en contra de aquellos profesionales que emiten en justicia lo que a un trabajador imposibilitado de hacerlo le corresponde”, complementó el senador.

De esa manera, Flores llamó a las autoridades fiscalizadores a “aplicar con dureza la ley ante aquellos profesionales que están cometiendo un fraude o directamente delito”. “Pero sin inhibir a que los profesionales cumplan con su deber de darle un acceso a un seguro a un trabajador que no puede obtener recursos y que, por lo tanto, es el Estado el que le paga el sueldo”, insistió.

En su petitorio, el Colmed pidió la suspensión de las fiscalizaciones y que en el plazo de una semana se tomen acciones concretas, como aclarar los criterios de fiscalización y sanción, suspender la práctica de bloquear la emisión de licencias ante fallas administrativas en la entrega de documentos y garantías reales de derecho a defensa.

Además, alertaron que, en caso de no tener respuestas en el plazo solicitado a las autoridades, evaluarán “acciones gremiales a nivel nacional por medio de un referéndum, ya que se torna insostenible asegurar una atención adecuada a los y las pacientes”. Incluso, llamaron a las autoridades a afrontar el verdadero problema, señalando que el sistema no logra hacerse cargo de la venta de licencias médicas por redes sociales.