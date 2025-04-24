¿Quién acompaña hoy a los niños y jóvenes en calle?

Cada abril se conmemora el Día Internacional de los Niños y Niñas en Situación de Calle. Para muchos, es solo un día más. Para otros, como yo, un recordatorio.
Mi nombre es Sara. Viví parte de mi infancia y toda mi adolescencia en hogares del Sename, aunque muchas veces estuve fuera, semanas, incluso meses, entre casas de amigos y otros lugares que prefiero no recordar. Me tocó ver y vivir lo más oscuro de la realidad, pero también conocí la solidaridad y el cariño de algunas personas que me lleva hoy, a mis 22 años, como madre, a sentirme capaz y tranquila después de muchos años.
Durante ese tiempo, conocí a CATIM y su programa Suyai, que se dedicaba a acompañar a niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Es en ese sentido, que creo que es súper importante que haya redes de apoyo para personas en situación de calle, sobre todo para niños. Programas como ese nos ayudan a superarnos, a estar bien, a tener personas que estén preocupadas de nosotros en todos los ámbitos, porque más que un programa, es un apoyo personal para mejorar, en hacer cambios para darnos una mejor vida.
Mi paso por Suyai, y también por el programa Casas Compartidas, fue un verdadero acompañamiento incondicional. Nunca me dejaron sola. Siempre estuvieron alentándome, apoyándome en todo. Son oportunidades que no siempre están disponibles, y no para todos.
Es muy bonito ver lo que lograron conmigo y con tantos chicos más, porque nos acompañaron para poder surgir, para poder levantarnos, para tomar conciencia de cómo es la vida en sí, de nuestra responsabilidad. Muchas veces uno está acostumbrado a otras cosas y ellos nos dan la oportunidad para poder empezar de nuevo, para hacer las cosas bien, para saber lo que es tener una casa, saber lo que es tener la responsabilidad de un hogar, lo que hoy puedo valorar por mí misma.
El Suyai siempre estuvo pendiente de nosotros, de dónde estábamos, que si estábamos bien o si podíamos llegar a lugares protegidos. Era como nuestro segundo hogar. A un año del cierre de este programa, es difícil imaginar cómo estarán resistiendo hoy los adolescentes en calle.