Trump afirma que tiene acuerdo con Rusia para finalizar guerra: "Falta Zelenski"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que cree que consiguió un acuerdo con Rusia para poner fin al conflicto de Ucrania, y aseguró que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, falta por mostrarse a favor.

“Creo que tenemos un acuerdo con Rusia. Tenemos que conseguirlo con Zelenski. (…) Pensé que hasta ahora sería más fácil tratar con Zelenski. Hasta ahora ha sido más difícil”, manifestó el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval.

Después de estos comentarios, añadió que cree que tiene “un trato con ambos” y que espera que lo alcancen porque quiere “salvar” vidas porque “se trata de mucha humanidad”. “Nunca he visto nada igual”, señaló en referencia a las imágenes sobre el frente del conflicto. Además, criticó que Washington haya “gastado mucho dinero” en este conflicto.

Horas antes, Trump volvió a cargar contra Zelenski por su oposición a reconocer la soberanía rusa sobre Crimea y le reprochó que si quería conservar la península debería haber luchado por ella hace once años, cuando fue anexionada por Moscú “sin un solo disparo”.

En respuesta, el ucraniano aseveró que “siempre actuará conforme a la Constitución” de su país, que recoge que Crimea es territorio nacional, y confió en que sus socios, en particular Washington, actuarán siempre “en consonancia con sus firmes decisiones”, adjuntando en este punto a una declaración contra la anexión rusa de Crimea por parte de la primera Administración Trump.

El reconocimiento de Crimea como territorio de Rusia se tornó como uno de los aspectos que probablemente deba aceptar Ucrania a cambio de un acuerdo de paz que acabe con la guerra iniciada en febrero de 2022. Sin embargo, Zelenski aseveró recientemente que Ucrania “no reconocerá legalmente la ocupación” rusa.