UDI denuncia “operación orquestada” del Gobierno contra Matthei: solicitan a Contraloría investigar a seis ministros

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, junto al secretario general, Juan Antonio Coloma, y el jefe de bancada del partido, Henry Leal, anunciaron que oficiarán a la Contraloría General de la República denunciando una “operación orquestada” por parte del Gobierno, a raíz de los “constantes ataques” que varios de sus ministros contra la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

La denuncia de los gremialistas ocurre luego de varios cruces entre el Ejecutivo y la abanderada de derecha, entre ellos, el episodio de las cámaras del Estadio Nacional, los cuestionamientos al acuerdo Codelco-SQM, los dichos sobre la dictadura civil-militar y, más recientemente, el intercambio de declaraciones entre el ministro de Justicia y la ministra de Obras Públicas, Jaime Gajardo y Jéssica López, respectivamente, por las propuesta de cárcel de máxima seguridad en Copiapó realizada por Matthei.

Al respecto, los parlamentarios de la UDI acusaron una posible “concertación” por parte del Ejecutivo, considerando que durante las últimas dos semanas un total de seis secretarios de Estado salieron a responder a la exalcaldesa por sus declaraciones o las propuestas que ha hecho.

Tal como lo hicieron la semana pasada a raíz del video que publicó el Presidente Gabriel Boric sobre Evelyn Matthei, los diputados Ramírez, Coloma y Leal solicitarán a Contraloría iniciar una investigación no sólo al interior de todo el Gobierno, sino que también en contra de los secretarios de Estado recién mencionados además de los ministros Álvaro Elizalde (Interior), Luis Cordero (Seguridad Pública), Mario Marcel (Hacienda) y Aisén Etcheverry (vocera subrogante).

CAGAZO TRAS CAGAZO Ahora Matthei propone una cárcel en Copiapó y ya está licitada desde octubre del 2024 por el gobierno de Gabriel Boric. pic.twitter.com/GH4ukRuEwD — H (@hernan_sr) April 22, 2025

De acuerdo a los diputados, dichas autoridades son quienes han enfrentado públicamente a la candidata de oposición. “La imprudencia y absoluta irresponsabilidad con la que está actuando el Gobierno, partiendo por el Presidente Boric y parte importante de su gabinete, tiene un límite”, señalaron en un comunicado de prensa.

En el texto indicaron que no seguirán “aceptando que la actual administración, que tiene una infinidad de problemas y necesidades por resolver en el país, esté dedicando horas valiosas durante todos los días para atacar a la candidata que está mejor posicionada en las encuestas”.

“Lo que han hecho en estas últimas semanas varios ministros de Estado no se ajusta en lo más mínimo a las normas de prescindencia y de apoliticidad, de tal forma que es indispensable que la Contraloría abra una investigación en su contra, como también en el Gobierno, porque todo apunta a que se trataría de una operación orquestada en contra de Matthei”, criticaron.

Tanto el presidente, secretario general del partido y jefe de bancada de la UDI apuntaron a las intervenciones de los ministros Gajardo y López a raíz del anuncio que hizo la candidata de Chile Vamos en materia de infraestructura carcelaria, la respuesta de Marcel a las dudas que levantó sobre el acuerdo entre Codelco y SQM, y la reacción de Elizalde, Cordero y Etcheverry por sus dichos sobre el Golpe de Estado de 1973.

Asimismo, cuestionaron el uso de las redes sociales personales del Presidente Boric tras repostear en X un video de Matthei.

En esa línea, Ramírez, Coloma y Leal recordaron el instructivo que la Contraloría justamente emitió durante la semana pasada, dirigido a las autoridades y funcionarios públicos, sostiene que contraviene el principio de probidad administrativa quien utilice el cargo con el fin de “favorecer o perjudicar, por cualquier medio, candidaturas, tendencias o partidos políticos”.

Para los gremialistas, “es evidente que al interior del Gobierno existe una concertación para atacar de manera sistemática a Evelyn Matthei y así tratar de horadar su candidatura, porque no hemos visto la misma reacción cuando otros aspirantes a La Moneda realizan declaraciones o hacen propuestas”.

Así, reiteraron que “este tipo de actuación, de manera tan orquestada y deshonesta, también es una forma de intervencionismo político que, a nuestro juicio, requiere ser investigado por la Contraloría”.