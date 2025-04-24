"Vladimir, ¡para!": Trump rechaza ataque ruso a Kiev que dejó nueve muertos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el bombardeo lanzado por las Fuerzas Armadas rusas sobre Kiev “no era necesario” y llega “en muy mal momento”, en aparente alusión a las conversaciones de paz encabezadas por Washington y que por ahora no han resultado en un alto el fuego.

“Vladimir, ¡para!”, imploró Trump, en una apelación directa a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a quien recordó que “5 mil soldados a la semana mueren” víctimas del conflicto iniciado en febrero de 2022 por la invasión militar rusa.

El jefe de la Casa Blanca dijo “no estar feliz” con los últimos ataques e hizo un nuevo llamamiento para lograr un acuerdo de paz, después de que en estos últimos días tanto él como otros altos cargos de su Administración hayan amenazado con romper el diálogo si no hay avances a corto plazo.

Al menos nueve personas han muerto y más de 70 han resultado heridos por los bombardeos sobre Kiev, un “ataque masivo” que, según Rusia, iba dirigido contra empresas vinculadas a la industria dedicada a la fabricación de materiales destinados a la guerra. Las autoridades ucranianas sostienen en cambio que se trata una vez más de objetivos civiles.