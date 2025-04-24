Yasna Provoste emplaza a Evelyn Matthei: "En Atacama nos vamos a defender de sus malas ideas"

La senadora Yasna Provoste emplazó a la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, luego que planteara su idea de construir una cárcel de alta seguridad en la Región de Atacama.

“La candidata de la derecha Evelyn Matthei sigue con sus chascarros. Fue a Copiapó sólo a dar malas noticias, quiere una nueva cárcel que reúna a cientos de delincuentes de alta peligrosidad cerca de Copiapó, contra la opinión de todos los expertos nos quiere convertir en una zona de sacrificio carcelaria”, manifestó Provoste.

La parlamentaria aseguró que la candidata “desconoce además que ya se licitó y se empezará a construir una nueva cárcel. O peor, le da lo mismo. Quiere llevar a Atacama a todos los delincuentes peligrosos de Chile. ¿Qué le hizo Atacama a Evelyn Matthei que nos quiere dañar así?”.

“Le quiero decir a Evelyn Matthei que en Atacama nos vamos a defender de sus malas ideas, que no perjudicará a nuestra región con sus errores y extravíos”, sentenció la senadora.