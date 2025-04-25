Este viernes juega la UC: conoce la programación de la novena fecha del Campeonato Nacional

Este viernes 25 de abril continúa la acción por el Campeonato Nacional 2025, con el desarrollo de la novena fecha del certamen.

Todo arrancará a las 18:00 horas con el partido entre Unión La Calera y Audax Italiano en el estadio Nicolás Chahuán, mientras que a las 20:30 destaca el compromiso de Universidad Católica ante Everton en el estadio Bicentenario La Florida.

En tanto, el sábado Colo Colo volverá a jugar después de ver varios de sus cotejos suspendidos. El Cacique recibirá a Coquimbo Unido a las 16:00 horas en el estadio Monumental.

Por su lado, el domingo resalta el cotejo entre Palestino, uno de los tres líderes del certamen, que contra Universidad de Chile, a las 15:00 horas en el Municipal de La Cisterna.

Esta es la programación completa de la novena fecha del Campeonato Nacional:

Viernes 25 de abril

18:00 horas, Unión La Calera vs. Audax Italiano, estadio Nicolás Chahuán.

18:00 horas, Deportes La Serena vs. Ñublense, estadio La Portada.

20:30 horas, Universidad Católica vs. Everton, estadio Bicentenario La Florida.

Sábado 26 de abril

14:00 horas, Cobresal vs. Deportes Limache, estadio El Cobre.

16:00 horas, Colo Colo vs. Coquimbo Unido, estadio Monumental.

Domingo 27 de abril