FBI detiene a la jueza Hannah Dugan por obstruir la detención de una persona migrante

La policía federal estadounidense detuvo a una magistrada por “obstrucción” al arresto de un migrante, anunció este viernes el director del FBI, Kash Patel.

La jueza del condado de Wisconsin fue acusada de ayudar a un hombre a evitar la aplicación de la ley de inmigración, dijo Patel.

“Justo AHORA, el FBI arrestó a la jueza Hannah Dugan de Milwaukee, Wisconsin, por cargos de obstrucción, después de pruebas de que (…) obstruyó una operación migratoria de arresto la semana pasada”, publicó Patel en su cuenta X. Minutos después, el director del FBI nombrado por el presidente Donald Trump borró el mensaje.

Patel identificó al sujeto como Eduardo Flores Ruiz y dijo que las acciones de Dugan permitieron a Ruiz evadir el arresto.

El Departamento de Justicia no hizo comentarios el viernes. Una persona que contestó el teléfono el viernes en la oficina de Dugan dijo que no podía hacer comentarios.

El arresto marca una escalada en la lucha de la administración Trump con el poder judicial sobre las políticas de aplicación de inmigración de barrido de la Casa Blanca. El Departamento de Justicia había señalado anteriormente que iba a tomar medidas enérgicas contra los funcionarios locales que frustran los esfuerzos federales de inmigración.

En enero, el departamento ordenó a los fiscales federales que investigaran a los funcionarios estatales o locales que creyeran que estaban interfiriendo con la represión de la inmigración de la administración.