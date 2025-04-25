Fiscalía desestima especulaciones y niega investigación contra Winter por caso Sierra Bella

Luego de que medios de comunicación especularan respecto a una eventual participación del candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, en la frustrada compra de la Clínica Sierra Bella, el Ministerio Público aclaró que el diputado “no está en calidad de testigo o imputado” en la investigación.

A través de un comunicado de prensa, Fiscalía Regional de Coquimbo informó que “ante consultas de medios de comunicación respecto al llamado ‘caso clínica Sierra Bella’, el señor diputado de la República, Gonzalo Winter E. no está en calidad de testigo o imputado y no ha prestado declaración en la causa dirigida por el fiscal regional, Patricio Cooper”.

“La Fiscalía agrega además que la instrucción particular que se efectuó a la Policía de Investigaciones de Chile, se derivó de la petición de una parte querellante para ubicar a un testigo, quien supuestamente podría tener conocimiento de información en torno al caso y que se mencionaría – eventualmente- al parlamentario”, detallaron. En la misma línea, indicaron que “la causa que indaga las actividades para efectuar la compra de la clínica sigue vigente en la actualidad”.

Previo al pronunciamiento oficial, Winter negó su vínculo con el caso en un punto de prensa, luego de que un reportaje de Meganoticias informara sobre una supuesta orden de la Fiscalía para investigar un eventual rol del parlamentario en la fallida transacción. “Quiero ser categórico: no estoy involucrado de modo alguno en la compra de la Clínica Sierra Bella”, subrayó el candidato.

El legislador expuso que se comunicó directamente con el fiscal Cooper, quien le habría confirmado que “la información entregada por los medios es falsa” y no ha sido citado a declarar.

Además, Winter aseguró que el reportaje fue retirado del canal de YouTube del medio de comunicación, pero exigió su reposición para poder tomar las acciones legales correspondientes. “Quiero invitar a todos los periodistas de Chile a que lo vean, porque el periodismo está guardado a ser el guardián de la verdad”, aseveró.

“La verdad es clara. Ante este montaje, voy a defender mi honra con hechos“, destacó el abanderado del FA a través de su cuenta de X.

La Fiscalía ha confirmado que no estoy imputado, no soy testigo, ni he sido citado a declarar en el caso Sierra Bella. La verdad es clara. Ante este montaje, voy a defender mi honra con hechos. pic.twitter.com/ldgojdcKgx — Gonzalo Winter 🇨🇱 (@gonzalowinter) April 25, 2025

El caso Sierra Bella ha sido parte del debate público desde 2023, cuando la Municipalidad de Santiago, bajo la alcaldesa Irací Hassler, pagó $1.300 millones en 2022 para comprar la Clínica Sierra Bella y convertirla en hospital público. Sin embargo, la operación fracasó al descubrirse que la clínica tenía embargos millonarios y sus dueños (Grupo Brocal) estaban investigados por fraude en salud. Hassler denunció que ocultaron esta información y exigió la devolución del dinero, pero el caso judicial sigue pendiente. La polémica reveló fallas en la revisión legal previa y generó críticas a la gestión municipal.