Año XVIII, 14 de febrero de 2026


Gobernador de Tarapacá y cárceles en el norte: "Es una falta de respeto abordar territorios como zonas de sacrificio"

Frente a la propuesta de la candidata Evelyn Matthei, José Miguel Carvajal calificó como un "error" pensar que se pueden instalar complejos penitenciarios en la zona solo porque existe desierto e instó a dialogar con representantes locales.

En medio del debate por la construcción de complejos penitenciarios en el norte de Chile, el gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, reprochó que ciertos territorios se aborden como “zonas de sacrificio“.

La discusión se abrió nuevamente tras la propuesta de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, sobre construir una cárcel de máxima seguridad, estilo “Bukele“, en cercanías de Copiapó, Región de Atacama, mismo lugar donde se emplazará la prisión El Arenal.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la autoridad nortina sostuvo: “Nosotros hoy día, particularmente en Tarapacá, tenemos una cárcel que se encuentra en Alto Hospicio en una zona próxima a la población, pero lo que siempre hemos rechazado y, a mí me parece una falta de respeto, es el abordar territorios como zonas de sacrificio“.

“Es decir, que hoy día se piensa que el norte de Chile, porque tiene desierto, se pueden instalar cárceles, me parece que es un error”, indicó.

En esa línea, señaló que “la política está mal enfocada y que, si es que desean implementar medidas que generen impacto en la comunidad como esa, sería bueno que dialogaran con los representantes locales. Nosotros tenemos mucho que decir en ello y, precisamente, no vernos como territorios de sacrificio o zonas de sacrificio”.

