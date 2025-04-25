Ministro Cordero visita central Rucalhue y pone énfasis en reforzar la seguridad

Una visita a la central hidroeléctrica de Rucalhue, en la Región del Biobío, realizó este jueves el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, tras el atentado de la semana pasada que dejó más de 50 vehículos incendiados y pérdidas millonarias para la empresa.

En la cita, el secretario de Estado estuvo acompañado de diversas autoridades regionales y policiales, además del embajador de China en Chile, Niu Qingbao, quien representa a los inversionistas detrás del proyecto.

El principal tema del encuentro fue el refuerzo de seguridad para la hidroeléctrica, compromiso que fue adquirido por el ministro a fin de evitar que se repitan ataques similares.

En ese sentido, Cordero reconoció que, en caso de que el proyecto sobre infraestructura crítica ya hubiese sido aprobado por el Congreso, la central de Rucalhue posiblemente estaría dentro del listado de infraestructuras protegidas por personal de las Fuerzas Armadas.

“A nosotros nos gustaría, si la legislación de infraestructura crítica estuviera vigente, y como usted bien sabe, el proyecto de ley se encuentra en tramitación en el Congreso, y tal como existió ayer en la discusión durante la renovación del estado de excepción en el Senado, es altamente probable que Rucalhue hubiera sido clasificada como una infraestructura crítica“, afirmó Cordero.

Además, enfatizaron que: “Nosotros, al embajador, que acompañó a los gerentes de la compañía y a la compañía, le hemos transmitido la preocupación del Estado de Chile por los hechos que ocurrieron, las medidas que hemos adoptado, y por cierto, la reacción del Gobierno, a partir del Presidente de la República en adelante, no sólo de repudiar el hecho por el impacto que tiene desde el punto de vista de lo que constituye ese acto terrorista, sino que sobre todo, del mensaje de tranquilidad a los inversionistas, de que el Estado de Chile tiene que hacerse cargo y debe hacerse cargo de este tipo de situaciones, porque es la única manera de transmitir confianza a la inversión“.

“Esta vez afectó a una inversión china, pero el día de mañana podría afectar la inversión de cualquier otro propietario”, complementó. Asimismo, reafirmó que, a juicio del Ejecutivo, el atentado cumple las características para ser perseguido bajo la nueva ley antiterrorista.

“Chile ha dictado recientemente una legislación nueva en materia de antiterrorismo. Es una legislación que al país le costó mucho finalmente concordar, en el contexto de la Agenda de Seguridad Pública se pudo hacer”, señaló Cordero.

Y agregó que “es una ley ampliamente compartida en esos términos. En nuestra opinión, los hechos que sirvieron de base a este anunciado califican como tal. Nosotros creemos que, bajo esas consideraciones, no solo resulta inadmisible, sino que también es un mensaje del Estado de Chile para quienes han promovido este acto que no puede ser sino calificado de terrorista”, finalizó.