Primer ministro de Canadá revela que Trump le propuso ser el estado 51 de EEUU

El primer ministro Mark Carney reveló que Donald Trump le planteó la posibilidad de que Canadá se convirtiese en el 51º estado de Estados Unidos durante una llamada telefónica el 28 de marzo.

“El presidente dice muchas cosas, pero la esencia de la discusión y a donde llevamos la conversación fue exactamente lo que dije”, indicó Carney en un acto de campaña.

En marzo , cuando fue consultado por la conversación, el primer ministro canadiense no hizo referencia a esa oferta, sino que aseguró que Trump había “respetado la soberanía de Canadá tanto en sus comentarios privados como públicos”, y se limitó a describir el tono de la conversación como “cordial” y “positivo”.

Carney explicó que, en el momento en que los dirigentes tuvieron la llamada, prefirió describir dónde habían dejado la conversación ambos mandatarios, en lugar de dar una descripción “golpe a golpe” del diálogo, según recoge la televisión pública canadiense, CBC.

Sin embargo, Trump habría aprovechado la llamada para explicarle a Carney las ventajas de que Canadá se uniera a Estados Unidos, según fuentes del mencionado medio. El primer ministro canadiense habría dejado a Trump hablar antes de expresar su desacuerdo y, al final de ese intercambio descrito por una fuente como “nada fácil”, habría respondido “acordaremos disentir en esto”.

No obstante, la portavoz del primer ministro ha negado que Carney hubiese pronunciado estas palabras. El líder liberal, por su parte, subrayó el cambio de tono en cuanto al respeto de Trump por la soberanía canadiense, destacando que a él el presidente de Estados Unidos sí le llamaba primer ministro, a diferencia de su predecesor, Justin Trudeau, a quien Trump llamaba “gobernador”.

El líder del Partido Liberal afirmó que el acuerdo con Trump de sentarse a negociar un nuevo acuerdo económico y de seguridad con quien gane las elecciones canadienses del 28 de abril, demuestra que el jefe de la Casa Blanca está dispuesto a tratar con Canadá de nación a nación, a pesar de sus bravatas públicas.

“El presidente tiene ciertas cosas en mente, a las que vuelve todo el tiempo”, dijo Carney. “Hemos mantenido conversaciones como naciones soberanas. Acordamos como naciones soberanas que estas negociaciones comenzarán después de las elecciones del lunes”, aseguró el primer ministro.