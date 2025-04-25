"Recados" de Gabriela Mistral inspira edición 2025 de la Semana de la Educación Artística

Bajo el lema “Territorio de recados”, la Semana de la Educación Artística (SEA) organizada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago, el Ministerio de Educación, Balmaceda Arte Joven, la Universidad de Chile y la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, se desarrollará entre el 12 y el 18 de mayo en todo el país, para reafirmar la importancia de la educación a través de las artes.

Este año se destacará la figura de Gabriela Mistral (1889-1957) en un homenaje a su obra poética y legado pedagógico, a 80 años del Premio Nobel de Literatura. A modo de tributo a su invaluable aporte, la SEA se inspira en sus “Recados”: obras que generalmente escribió en prosa, donde manifestó su voz maestra y abordó temas diversos como la naturaleza, las personas, los lugares, la educación, la literatura, la política, entre otros.

“La Semana de la Educación Artística es una excelente oportunidad para explorar la conexión entre arte y educación. Este año se inspira en la obra de Gabriela Mistral, la primera mujer latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura. Es una manera de enriquecer esta semana, ya que su obra y su vida están profundamente ligadas a la educación, el amor por la naturaleza y el compromiso social”, señaló la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo.

En tanto Esther Kuisch Laroche, directora de la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago, destacó: “La Semana de la Educación Artística es un espacio de creación, encuentro y reflexión que nos recuerda el poder transformador del arte en la educación. En esta edición 2025, nos inspira la figura de Gabriela Mistral, una maestra y poeta cuya voz sigue resonando en la educación y la cultura. Invitamos a todas las comunidades a ser parte de esta celebración, explorando sus territorios a través del arte”.

Finalmente, Loreto Bravo, directora ejecutiva de Balmaceda Arte Joven, especificó: “Nos proponemos ir junto a jóvenes artistas al encuentro con todas las facetas de Gabriela, ya sea para abrazar su poesía tan vasta; o revisitar su visión política, expresada en muchos de sus recados. Queremos leer a la ciudadana Mistral, a quien todos los dolores del mundo le competen. También, platicar con Gabriela íntima, transgresora y compleja, cuya fuerza nos inspiran.

¿Cómo participar en la SEA 2025?

Desde la Mesa ejecutiva de la SEA, se generan orientaciones que guían la celebración y desde las Mesas de Educación Artística se levantan propuestas con pertinencia territorial. Además, las comunidades o instituciones que participan pueden realizar sus propias propuestas y adaptaciones.

Comunidades de todo el país pueden ser parte de la iniciativa, registrando sus actividades en el sitio web semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl, interactuando con las redes sociales de la SEA (Instagram, Facebook, X, LinkedIn) y usando las etiquetas #sea2025 o #territorioderecados.

Al inscribirse en la página web, podrán encontrar información y herramientas para crear, organizar y difundir su programación, accederán a material educativo exclusivo y programación nacional. También podrán conocer y contactarse con otras organizaciones adheridas y, al finalizar la SEA, quienes se registraron en la web y compartieron su programación, podrán descargar un diploma de participación, otorgado por la UNESCO.

Hitos de la SEA 2025

La SEA ofrece la posibilidad de llevar a cabo y visibilizar una serie de actividades y proyectos artísticos de organizaciones que desarrollan procesos de arte y educación. Además de las celebraciones en todo el país, que se están publicando en el sitio web semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl, se realizarán diversos encuentros en torno al eje central de la SEA: la educación artística. Entre otros, los siguientes: