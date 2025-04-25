Reglas del Uso de la Fuerza: oficialismo insiste en proporcionalidad y gradualidad tras rechazo del Senado

Tras una votación marcada por diferencias respecto al principio de proporcionalidad, el Senado aprobó el proyecto que establece las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), enviándolo a su tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados.

La Cámara Baja rechazó varias indicaciones clave al proyecto del Ejecutivo, entre ellas, la que establecía el principio de proporcionalidad y la disposición sobre el deber de gradualidad en el accionar de las policiales y militares. Adicionalmente, se eliminó el principio que prohíbe ejercer fuerza una vez que la persona ha sido reducida e inmovilizada, entre otras.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, las diputadas Lorena Fríes (FA) y Alejandra Placencia (PC), quienes forman parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana, expresaron sus opiniones sobre las fortalezas y debilidades del proyecto de ley en discusión.

En el marco del debate legislativo sobre el uso de la fuerza en contextos de desorden público, ambas coincidieron en la importancia de establecer normas claras que regulen el actuar policial, pero destacaron diferentes aspectos que consideran fundamentales para garantizar tanto la seguridad pública como el respeto de los derechos humanos.

Lorena Fries subrayó la relevancia de la iniciativa, señalando que “establece o debiera establecer normas claras para el uso de la fuerza en contextos de desorden público y otras situaciones que pueden alterar el orden público”.

La diputada del Frente Amplio hizo hincapié en la necesidad de incorporar los principios de proporcionalidad y rendición de cuentas. A su juicio, aquello es “esencial para legitimar el actuar policial y facilitar el conocimiento de la ciudadanía sobre cómo se utilizan las reglas de uso de la fuerza“.

Por su parte, la parlamentaria del Partido Comunista, subrayó que el proyecto responde a una necesidad nacional y busca elevar el estándar del actuar policial tanto como garantizar un buen proceder profesional. “Carabineros en la calle tienen que enfrentar rápidamente distintas situaciones emergentes, no solo procedimientos policiales preestablecidos”, sostuvo Placencia, quien también resaltó la importancia de elevar las reglas de uso de la fuerza a un rango legal para proporcionar garantías tanto a los efectivos policiales como a la ciudadanía.

Las representantes del oficialismo coincidieron en la necesidad de una reforma integral de la formación policial. La diputada Placencia mencionó que “las actuales necesidades del país requieren de una fuerza policial que sea permanentemente profesionalizada“. Así, puso sobre la mesa la urgencia de abordar temas como la violencia intrafamiliar y de género.

A su vez, Fries indicó que “se pueden sacar buenos acuerdos si no hay una persistente tozudez de parte de la derecha”, abogando por un enfoque colaborativo en el proceso legislativo.

En cuanto a las modificaciones prioritarias en las RUF, Placencia insistió en la reintroducción del principio de proporcionalidad y la modificación del deber de gradualidad. Para la legisladora comunista, dichas indicaciones “se distorsionaron” en el Senado. Además, advirtió sobre el riesgo de retroceder en la competencia de los tribunales militares en casos que involucren a civiles, afirmando que volver a aquello “sería un retroceso civilizatorio respecto del avance democrático que han tenido los procesos judiciales en nuestro país“.

En relación a la diferencias con la oposición en esa materia, Fries recordó que “estamos en democracia“, mientras que Placencia enfatizó que “fortalecer la democracia también significa otorgar garantías para las propias fuerzas policiales en su actuar“. En tanto, la legisladora del PC anticipó que el proyecto “sí o sí va a ir a comisión mixta, no veo que haya posibilidad de que esto salga en tercer trámite sin que esto continúe la discusión en el Congreso“.